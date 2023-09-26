حبس توربينى جديد فى الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت النيابة المختصة حبس توربيني الجيزة الجديد 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامه باستغلال الأطفال في التسول بطريقة استجداء المارة وإجبارهم على ذلك تحت تهديد السلاح ثم الاستيلاء على ما بحوزتهم، وقد عثر بحوزة المتهم على 3 أطفال أجبرهم على الإقامة معه.

ووردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، تفيد قيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

عقب التأكد من صحة المعلومات، وإصدار إذن من النيابة العامة، خرجت قوة أمنية ونجحت في استهداف المتهم وتم القبض عليه، وبحوزته سلاح أبيض، مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى وبصحبته 3 من الأطفال الأحداث.

بسؤال الأطفال أمام أجهزة الأمن أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.