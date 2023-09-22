المتهم بسرقة مجوهرات ممرضة: راقبتها وسرقت شقتها أثناء تواجدها في العمل

أمرت نيابة بولاق الكرور بحبس المتهم بسرقة مجوهرات من شقة جارته التي تعمل ممرضة، 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قد أقر المتهم أمام جهات التحقيق بتفاصيل ارتكاب الجريمة، موضحًا أنه كان يراقب جارته، وعقب أن تيقن من انصرافها إلى العمل، دار في ذهنه أن يدخل إلى الشقة.

وتابع المتهم في اعترافاته أنه دخل إلى الشقة من أحد الشبابيك التي كانت مفتوحة، ثم استولى على مجوهراتها، حتى عادت المجني عليها وتفاجأت بسرقة مشغولاتها الذهبية.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة قد نجحت في كشف ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور، وضبط مرتكب الواقعة.

كان اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور يفيد ببلاغ من (ممرضة) أوضحت فيه أنه حال عودتها لشقتها الكائنة بدائرة القسم اكتشفت سرقة (بعض المشغولات الذهبية).

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف لغز تلك الواقعة، ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات توصل رجال المباحث إلى تحديد مرتكب الواقعة والذ تبين أنه عاطل ومقيم بالعقار محل البلاغ).

عقب تقنين الإجراءات عن طريق إصدار إذن من النيابة العامة قام رجال مباحث بولاق الكرور بإعداد الأكمنة اللازمة، وتمكنوا من ضبط المتهم.

وبمواجهة المتهم أمام رئيس مباحث بولاق اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بمشاهدته للمبلغة حال توجهها لعملها فاختمر في ذهنه سرقتها فصعد لشقتها وقامبالدلوف لداخلها واستولى على المسروقات وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.

وقد قام رجال مباحث بولاق الدكرور بتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي فتحت تحقيقا في الجريمة، وأصدرت قرارها المتقدم.