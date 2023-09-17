"نط من الشباك".. لص يسرق أجهزة كهربائية من فيلا صاحب مصنع بكرداسة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من مالك مصنع ملابس - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، باكتشافه سرقة عدد من الأجهزة الكهربائية وبعض المتعلقات الأخرى من داخل الفيلا ملك والده بدائرة المركز.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق - الدخول من النافذة"، وأرشد عن المسروقات لدى عملائه (3 أشخاص)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لص الألماس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط موظف مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، عقب قيامه بشراء طاقم ألماس من محل مجوهرات بالجيزة، وطلبه من مالك المحل توصيله لمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة لدفع ثمنها إلا أنه قام بمغافلته وسرقة الحقيبة الخاصة به، وبها بعض المشغولات الذهبية والألماس ومبالغ مالية.

كما أسفرت الجهود عن ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية"، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأنه وراء ارتكاب العديد من الحوادث بذات الأسلوب، وبمواجهته اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة من يرتكب واقعة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.