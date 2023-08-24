ضبط سيدة ورجل مسلح حاولا سرقة محل مجوهرات بالإسماعيلية

نجح أهالى مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، في إحباط محاولة للسطو المسلح على محل مصوغات ومجوهرات ”قباء” في شارع التحرير القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على أحد المتهمين وكان يرتدي نقابًا ومتنكر في زي سيدة، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية بمركز القنطرة غرب.

وورد إخطار لمديرية أمن الإسماعيلية يفيد بمحاولة سرقة محل مصوغات ومجوهرات

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بورد بلاغ من “فاطمة. ع.ال” 52 عاما مسئولة عن محل صاغة ” قباء ” فى شارع التحرير بمدينة القنطرة غرب ومقيمة شارع مصر في دائرة مركز شرطة القنطرة غرب مفاده أنه أثناء تواجدها فى محل الصاغة المسئولة عنه ملك شقيقها فوجئت بتوقف دراجة بخارية “توك توك”، ونزل منها سيدة منتقبة ورجل يرتدي كمامة ودخلا إلى المحل وقامت السيدة المنتقبة فور دخولها المحل بفصل الكاميرات وكان بحوزة الرجل سلاح ناري وحاولا سرقة المشغولات الذهبية ولكني استغثت بالأهالى فهرب الرجل الذي يحمل السلاح الناري بينما تم ضبط السيدة المنتقبة بمساعدة الأهالى والشرطة.

تم التحفظ على السيدة المنتقبة وبمناقشتها بمعرفة الشرطة تبين أنه رجل يرتدي الملابس النسائية و يدعى ”غ.س.ع” 21 عامًا طالب.

تحريات المباحث تكشف المتهم وصلته بالمبلغين

وأكدت التحريات بأن المتهم تربطه صلة قرابة بالمبلغة وتبين سابقة عمله بالمحل وتم طرده بسبب سرقته لبعض المشغولات الذهبية من المحل، ولكنهم لم يحرروا محضر ضده واكتفوا بطرده من المحل.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع متهم آخر لا يعلم بياناته وجاري تحديده.