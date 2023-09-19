"قتلها بكرسى خشب".. أول صور لـ"أم أحمد" ضحية القتل على يد لص أوسيم

شهدت منطقة أوسيم واقعة مأساوية صعبة حيث أقدم لص على قتل مسنة لسرقة ذهبها وسدد لها عدة طعنات وضربها بكرسي خشب على إثرها سقطت جثة هامدة.

حصلت “الدستور" على صور المجني عليها وتدعى" أم أحمد" والتي قُتلت على يد لص بعدة ضربات بغرض سرقتها في منطقة أوسيم.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة أوسيم، بلاغًا من أحد الأهالي بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة لكشف غموض الحادث وتفاصيله.

وتبين من التحقيقات أن السيدة الضحية تدعى "أم أحمد السيد" تعرضت للاعتداء والضرب على يد جارها الذي تسلل من أعلى العقار ونجح في الوصول إلى الداخل، وعند مشاهدة الضحية له داخل منزلها حاولت مقاومته لكنه اعتدى عليها بالضرب بقطعة خشبية فسقطت جثة هامدة، واستولى المتهم على بعض متعلقات الضحية.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الشرطة من القبط على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وعلى إثر ذلك قررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة المتوفاة وإعداد تقرير حول الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالها حول الحادث، والتحفظ على سلاح الجريمة.

مصرع طالب بالصف الثالث الثانوى بشبين القناطر

كان لقي طالب مصرعه، اليوم الثلاثاء، بمركز شرطة شبين القناطر بـ محافظة القليوبية، إثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة عزبة حجازي بطريق كفر الور دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سقوط سيارة ملاكي بترعة عزبة حجازي بطريق كفر الور دائرة المركز، حيث أسفر الحادث عن مصرع "ع .م"، 17 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي، مقيم كفر الشرفا، غرقا بمياه الترعة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.