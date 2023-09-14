"الداخلية" تضبط هاربا من حكم بالإعدام مختبئا في أوسيم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية من ضبط محكوم عليه هارب من حكم بالإعدام، وذلك من مكان اختبائه بمنطقة أوسيم محافظة الجيزة .

‏يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية في ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.

لأسباب متنوعة.. وقوع 4 جرائم قتل

وأعلنت وزارة الداخلية في آخر 24 ساعة 4 جرائم قتل في محافظات القاهرة والشرقية والإسماعيلية وأسيوط.

أسفرت الجرائم عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان، وارتكبها 7 متهمين جرى ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وجميعهم من الرجال.

وتنوعت أسباب الجرائم ما بين السرقة بالإكراه ومشاجرات ولعب الأطفال وخلافات مالية وشخصية وترتب عليها استخدام أسلحة بيضاء بينها سكين وخنجر، والقتل صعقا بالكهرباء، وبالخنق.

مقتل أجنبي حاول سرقة هاتف شخص بالإكراه

وقد شهدت أحداثها منطقة عين شمس، واقعة مقتل شخص طعنًا خلال مشاجرة بسبب محاولة سرقة هاتف محمول، وتم ضبط أطرافها وتولت النيابة التحقيق.

وتبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (3 عاطلين "يحملون جنسية إحدى الدول" أحدهم متوفى)، وطرف ثان (عاطل) وبحوزته سلاح أبيض "سكين" جميعهم مقيمون بدائرة القسم، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم على أثر قيام الطرف الأول بمحاولة التعدي على الطرف الثاني باستخدام السلاح المضبوط وسرقة هاتفه المحمول كرهاً عنه، إلا أنه قام باستخلاص السلاح من يد المتوفي والتعدي عليه بالضرب نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزة الطرف الأول سلاح أبيض "سكين"، وبمواجهة الثاني اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

مقتل عامل صعقا بالكهرباء على يد صياد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، من القبض على المتهم بقتل أحد الأشخاص، وإحالته للنيابة للتحقيق.

تبلغ لمركز شرطة القصاصين بمديرية أمن الإسماعيلية من مزارع مقيم بدائرة المركز، بالعثور على جثة عامل مقيم بدائرة المركز بدائرة المركز.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (صياد – مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لشكه في قيام المجني عليه بسرقة مبلغ مالي من منزله.

وتابع أنه على أثر ذلك استدرجه لمنزله بتاريخ الواقعة لإجباره على الاعتراف بواقعة السرقة وذلك عن طريق صعقه بالكهرباء، إلا أنه توفي أثناء ذلك، فقام بحمله على الدراجة النارية خاصته وإلقائه بمكان العثور، كما أرشد عن الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.