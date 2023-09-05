تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية في أوسيم دون إصابات، وقبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا باشتعال حريق بشقة سكنية، خلف السلخانة بأوسيم، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين اشتعال حريق بشقة فى عقار، وتمكنوا من إخماده قبل امتداده للعقارات المجاورة دون أى إصابات.

وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن فى المنيب

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن فى منطقة المنيب، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

بلاغ للحماية المدنية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى المنيب، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

بلاغ عن تسرب غاز بشقة فى بولاق

كشفت معاينة رجال طوارئ الغاز لشقة أبلغ مالكها عن وجود تسرب غاز بها، في بولاق الدكرور، أن الرائحة خاصة بمبيد حشري، دون وجود تسريب للغاز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل البلاغ بتسرب الغاز

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد وجود تسرب غاز داخل شقة في بولاق الدكرور، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، والاستعانة برجال طوارئ الغاز، وبمعاينة الشقة، تبين عدم وجود تسريب للغاز، وأن الرائحة المنتشرة بالشقة خاصة بمبيد حشري.

وتم الاستماع لأقوال مالك الشقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.