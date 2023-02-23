حبس «توربينى» جديد بالجيزة استغل الأطفال فى التسول

قررت النيابة العامة حبس توربيني جديد في الجيزة وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، استغل الأطفال في التسول والتعدي عليهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض – مبلغ مالي "حصيلة نشاطه الإجرامي"، وبصحبته (4) أطفال، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم.

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.