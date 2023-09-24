الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الاستماع لمرافعة النيابة فى قضية إعادة هيكلة اللجان النوعية للإخوان

محكمة
محكمة

استمعت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، منذ قليل لمرافعة النيابة بجلسة محاكمة 57 متهما بقضية إعادة هيكلة اللجان النوعية لجماعة الإخوان، وذلك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

ومن المقرر ان تستكمل المحكمة سماع هيئة الدفاع الخاصة بالمتهمين خلال الجلسات المقبلة.

تفاصيل محاكمة المتهمين فى قضية اللجان النوعية 

كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة إلى المتهمين أيضا تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساته.

النيابة العامة للجان النوعية لانضمام لجماعة إرهابية الدائرة الثالثة إرهاب محكمة جنايات القاهرة

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