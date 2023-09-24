الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نظر جلسة محاكمة 57 متهما بقضية إعادة هيكلة لجان الإخوان النوعية

حبس
حبس

بدأت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة نظر جلسة محاكمة 57 متهما بقضية إعادة هيكلة اللجان النوعية لجماعة الإخوان، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

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تفاصيل محاكمة 57 متهما بتهمة الانضمام لجماعة ارهابية 

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة إلى المتهمين أيضا تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساته.

محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثالثة إرهاب جماعة إرهابية لنيابة العامة

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