السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 111 متهما في قضية "طلائع حسم" و"لواء الثورة"

محكمه
محكمه
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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية حادث قطار طوخ لجلسة نوفمبر للمرافعة

قررت الدائره الثالثة إرهاب بمحكمه جنايات أمن الدولة العليا والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة المتهمين بقضيه طلائع حسم ولواء الثورة والبالغ عددهم 111 متهم والمتهمين فيها بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازة الأسلحة النارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك لجلسة اليوم الأول من دور أكتوبر المقبل لحضور المتهمين.

القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، مقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا. 

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية سامح شعبان.

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