زعيمتهم سيدة.. سقوط عصابة السرقات فى القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة، القبض على 5 لصوص؛ بينهم سيدة لقيامهم بارتكاب جرائم سرقة بالقاهرة.

البداية عندما نجح رجال مباحث القاهرة بتوجيهات اللواء عمرو إبراهيم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة في ضبط سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية بأحد المحال بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمناقشتها اعترفت بسرقتها من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل، بأسلوب «المغافلة»، باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة وقررت بأنها كانت في سبيلها للإبلاغ.

سيارة نصف نقل مُحملة بكمية من الحديد الخردة

كما تم ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" لقيامهم بسرقة سيارة نصف نقل مُحملة بكمية من الحديد الخردة من قائدها تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة قسم شرطة الشروق، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها ومبلغ مالي من متحصلات تصرفهم في الحديد الخردة، كما تم بإرشادهم ضبط عميلين سيئي النية قاما ببيع الحديد لهما.

كما نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، له معلومات جنائية، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن وضبط بحوزته "4 هواتف محمول مجهولين المصدر- مبلغ مالى- مقص حديدى – سلاح أبيض (كتر)- عدد من الأقراص المخدرة- كمية من مخدر الهيروين"، وبمواجهته اعترف بارتكابه عدد 5 وقائع سرقة بدائرة القسم باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطى، والهواتف المحمولة والمبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.