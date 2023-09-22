تفاصيل سقوط 12 عنصرًا إجراميًا شكلوا أخطر عصابة سرقات بالقليوبية

شكل 12 عنصرًا إجراميًا لـ6 متهمين بينهم معلومات جنائية مسجلة أخطر تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بنطاق محافظة القليوبية، وأقر المتهمين بارتكاب 6 وقائع سرقة بنطاق المحافظة.

نجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبوعمرة مساعد الوزير مدير القطاع، وبالاشتراك مع أمن القليوبية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة حمولة سيارات النقل بأسلوب "المغافلة"

كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من (12 شخص "لـ6 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الثمار المحملة على سيارات النقل وذلك بأسلوب "المغافلة" عن طريق استقلالهم مركبات "تروسيكل" والسير خلف تلك السيارات مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة حال إقترابها من المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة العبور وقطع الأجولة وسرقة بعض حمولتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط (مركبة "توك توك"– 5 مركبات "تروسيكل"- بدون لوحات معدنية) المستخدمين في الواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.