الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل سقوط 12 عنصرًا إجراميًا شكلوا أخطر عصابة سرقات بالقليوبية

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات

شكل 12 عنصرًا إجراميًا لـ6 متهمين بينهم  معلومات جنائية مسجلة أخطر تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بنطاق محافظة القليوبية، وأقر المتهمين بارتكاب 6 وقائع سرقة بنطاق المحافظة.

txt

فرد أمن وراء سرقة مبلغ مالي من سيارة نقل أموال لأحد البنوك بعابدين

نجح قطاع الأمن العام بإشراف  اللواء محمود أبوعمرة مساعد الوزير مدير القطاع، وبالاشتراك مع أمن القليوبية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة حمولة سيارات النقل بأسلوب "المغافلة"

txt

الأمن العام يضبط 173 قطعة سلاح و317 قضية مخدرات

كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من (12 شخص "لـ6 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الثمار المحملة على سيارات النقل وذلك بأسلوب "المغافلة" عن طريق استقلالهم مركبات "تروسيكل" والسير خلف تلك السيارات مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة حال إقترابها من المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة العبور وقطع الأجولة وسرقة بعض حمولتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط (مركبة "توك توك"– 5 مركبات "تروسيكل"- بدون لوحات معدنية) المستخدمين في الواقعة. 

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اللواء محمود أبوعمرة امن القليوبية ط عناصر تشكيل عصاب قطاع الأمن العام مديرية أمن القليوبية عصابة القليوبية عقوبة جريمة السرقة

الأكثر قراءة

الآن.. أسعار حلوى المولد النبوي 2023 في المحلات المصرية

"ألغاز أوسوريو".. "الدستور" يكشف أسباب تعادل الزمالك مع بيراميدز

غدًا.. نظر 3 دعاوى باستبعاد لبيب و جعفر من انتخابات نادي الزمالك

الأرصاد تكشف تفاصيل تعرض مصر لمنخفض جوى

تعرف على موعد تقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2024 والشروط

بعد مد الحظر.. شعبة السكر تتوقع تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ألف خطاب لن يحل الأمر

شرق أوسط جديد.. نتنياهو يكشف تطورات التطبيع مع السعودية أمام الأمم المتحدة

الاحتلال الإسرائيلى يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة وغزة بسبب الأعياد اليهودية