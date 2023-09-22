الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مواد مخدرة وسلاح ناري في المنوفية

حبس
حبس

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، في ضبط (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا) وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – فرد خرطوش).

كما تمكن الأمن العام من ضبط (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون) وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – فرد خرطوش)، وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي.

ضبط 4 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة

وفي وقتٍ سابق، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من ضبط 4 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة.

وتبيّن أن لثلاثة منهم معلومات جنائية وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش وزنت 4,400 كيلو جرام، كمية لمخدر الهيروين، بندقية خرطوش، فرد خرطوش، طلقات نارية، سلاح أبيض، ميزان حساس، مبالغ مالية.

بمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الإتجار والأسلحة النارية لتأمين نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما حائزي ومتجري المواد المخدرة.

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