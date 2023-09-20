الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فرد أمن وراء سرقة مبلغ مالي من سيارة نقل أموال لأحد البنوك بعابدين

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، اليوم الأربعاء، عن ملابسات سرقة فرد أمن مبلغ مالي واختلاسه من سيارة نقل أموال خلال توصيله لأحد البنوك في منطقة عابدين.

فرد أمن وراء سرقة أموال بنك أثناء نقلها فى القاهرة 

تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من مسئول بأحد البنوك بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بتضرره من إحدى الشركات لخدمات الحراسة ونقل الأموال والمتعاقدة مع البنك محل عمله، لتسليمهم مبالغ مالية عملات "أجنبية" من البنك محل عمله لإيداعهم بأحد فروع البنك، إلا أنه أثناء تسليم المبالغ المالية بفرع البنك تبين وجود عجز بالمبلغ المالى واتهمهم بالسرقة.

بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة خاصة بالشركة يستقلها سائق وبصحبته شخصين "طاقم الحراسة" وعامل بالبنك بدائرة قسم مدينة نصر ثان.

تم تغير طاقم المأمورية إلى طاقم آخر بالسيارة سائق، وبصحبته 3 أشخاص "طاقم الحراسة" وبالوصول إلى فرع البنك ولدى قيامهم بتسليم المبالغ المالية تبين وجود العجز،  وتم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أفراد الحراسة بالطاقم الثانى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" حيث إستغل تواجده بمفرده داخل مصعد البنك، أثناء قيام مندوب البنك بإتخاذ إجراءات الإيداع وتمكنه من سرقة المبلغ المستولى عليه.

وعقب ذلك تواصل مع أحد أصدقائه "فنى مصاعد"، وإعطائه المبلغ لإخفائه (تم ضبطه) وبمواجهته أقر بأنه قام بإستبداله بالعملة المحلية من صاحب محل ساعات مقابل مبلغ مالى "تم ضبطه"، وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه.

من ناحية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة عاطل، لقى مصرعه إثر إصابته بعيار نارى بدائرة مركز شرطة الخانكة من سلاح نارى "بندقية خرطوش" وفر هاربا وتم ضبطه.

أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة احد البنوك اجنبية طاقم الحراسة عامل بالبنك

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