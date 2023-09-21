الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط عصابة سرقة "مسلحة" فى الأقصر

حبس
حبس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالأقصر تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام (3 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة إسنا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر بحوزتهم على (بندقية خرطوش - 2 فرد محلى - طلقات خرطوش - 6 لفافات من الأسلاك الكهربائية الهوائية - 4 قطع حديدية - 2 فلنكة خشبية - 10 قطع حديدية متوسطة الحجم خاصة بأبراج الكهرباء - 8 أجولة بداخلها كابلات كهربائية "مقطعة ومعدة للبيع" - 2 ماكينة رى مياه - مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية").

وبمواجهتهم اعترفوا بأن المضبوطات من متحصلات السرقة والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

ضبط عنصر إجرامي هارب من مؤبد بحوزته مخدرات بالشرقية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصر إجرامي هارب من حكم بالمؤبد بالشرقية وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية اختباء (عنصر إجرامى، محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات") بدائرة مركز شرطة الحسينية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (2 كيلوجرام لنبات الهيدرو المخدر - بندقية خرطوش وطلقتان من ذات العيار – مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة. 

ضبط تشكيل عصابي السرقات مخدرات الشرقية

مواد متعلقة

"ضربوه وسرقوها".. دفع حياته ثمنا لغطاء بلاعة في القليوبية

ضبط "مسئول حكومى مزيف" و3 تجار عملة بالسوق السوداء

2517 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال حملات مرورية

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز الليلة

الداخلية تكشف عن قضية غسل أموال بقرابة نصف مليار جنيه

القبض على قائد سيارة طمس لوحاتها في مدينة نصر

القبض على هارب من 107 أحكام قضائية بكفر الشيخ.. ومتهمة تجري معاينة تصويرية لجريمتها

الأمن العام يضبط 173 قطعة سلاح و317 قضية مخدرات

الأكثر قراءة

تصنيف فيفا.. منتخب مصر يتراجع للمركز 35 عالميًا والخامس إفريقيًا

مالك "العجلة المبروكة" لـ"الدستور": طبيب وراء قصة الحمل

"التأمينات": 32 مليار جنيه تكلفة المنحة الاستثنائية.. وتصرف "شهرين" فى نوفمبر

"شوّه نجليه بميّة نار وشرب الباقي".. تفاصيل مثيرة في جريمة حداد منشأة ناصر

كولر يغلق ملف المصرى.. ويستعد لمواجهة سان جورج الإثيوبى

رسميا.. موعد إجازة المولد النبوي 2023 لجميع العاملين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟