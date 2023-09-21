سقوط عصابة سرقة "مسلحة" فى الأقصر

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالأقصر تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام (3 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة إسنا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر بحوزتهم على (بندقية خرطوش - 2 فرد محلى - طلقات خرطوش - 6 لفافات من الأسلاك الكهربائية الهوائية - 4 قطع حديدية - 2 فلنكة خشبية - 10 قطع حديدية متوسطة الحجم خاصة بأبراج الكهرباء - 8 أجولة بداخلها كابلات كهربائية "مقطعة ومعدة للبيع" - 2 ماكينة رى مياه - مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية").

وبمواجهتهم اعترفوا بأن المضبوطات من متحصلات السرقة والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

ضبط عنصر إجرامي هارب من مؤبد بحوزته مخدرات بالشرقية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصر إجرامي هارب من حكم بالمؤبد بالشرقية وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية اختباء (عنصر إجرامى، محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات") بدائرة مركز شرطة الحسينية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (2 كيلوجرام لنبات الهيدرو المخدر - بندقية خرطوش وطلقتان من ذات العيار – مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة.