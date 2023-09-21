الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط "مسؤول حكومي مزيف" و3 تجار عملة بالسوق السوداء

متهم
متهم

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بترويج العملات المالية المقلدة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (طالب) بحيازة وترويج العملات المالية المُقلدة بدائرة قسم شرطة الخليفة. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته مبلغ مالي (10 آلاف جنيه "مُقلدين").

بمواجهته اعترف بحيازته للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها وأقر بتحصله عليها من عامل بمخبز - مقيم بمحافظة الجيزة مقابل مبلغ مالى "تم ضبطه" وبحوزته مبلغ مالى "مقلد" - هاتف محمول، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها.

كما نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالبحيرة لقيامه بالا تجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي فى البحيرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة قيام (مالك محل للمصوغات  - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية متخذاً من المحل الخاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء خارج السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مسئول حكومي مزيف بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط فنى تكييف - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة حلوان لانتحاله صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية وقدم كارنيه منسوب صدوره لذات الجهة وعُثر بحوزته على طبنجة صوت – مجسم جهاز لاسلكى صغير الحجم - قيد حديدى - كتافة  – 3 هواتف محمولة – وحدات تخزين - بطاقات بنكية - كارنيه منسوب صدوره لإحدى الهيئات الدولية - كارنيه تابع لإحدى النقابات "منتهى".

وعثر بداخل مسكنه على (أقراص مخدرة - طلقات نارية - مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال الصفة وحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطى.

وزارة الداخلية الداخلية دولار سوق سوداء سعر الدولار في السوق السوداء

مواد متعلقة

2517 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال حملات مرورية

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز الليلة

الداخلية تكشف عن قضية غسل أموال بقرابة نصف مليار جنيه

القبض على قائد سيارة طمس لوحاتها في مدينة نصر

القبض على هارب من 107 أحكام قضائية بكفر الشيخ.. ومتهمة تجري معاينة تصويرية لجريمتها

الأمن العام يضبط 173 قطعة سلاح و317 قضية مخدرات

حملات لضبط المخدرات فى 3 محافظات.. وهارب من 16 حكمًا بالمنزلة

ضبط عاطل تهجم بسلاح أبيض على زوجته وقتل شقيقتها في الشارع بعابدين

الأكثر قراءة

تصنيف فيفا.. منتخب مصر يتراجع للمركز 35 عالميًا والخامس إفريقيًا

رئيس قناة السويس: انتهاء المرحلة الثانية من مشروع تحديث أسطول الصيد المصرى

قضية التمويل الأجنبى.. أمر قضائى بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة

رئيس الوزراء يتفقد المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة فى سانت كاترين

استطلاعات الرأي العالمية عن الذكاء الاصطناعي في إصدارة خاصة من "معلومات الوزراء"

مدينة الأبحاث العلمية: تصنيع "الكولاجين البحرى" لاستخدامه فى مقاومة الشيخوخة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟