ضبط "مسؤول حكومي مزيف" و3 تجار عملة بالسوق السوداء

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بترويج العملات المالية المقلدة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (طالب) بحيازة وترويج العملات المالية المُقلدة بدائرة قسم شرطة الخليفة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته مبلغ مالي (10 آلاف جنيه "مُقلدين").

بمواجهته اعترف بحيازته للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها وأقر بتحصله عليها من عامل بمخبز - مقيم بمحافظة الجيزة مقابل مبلغ مالى "تم ضبطه" وبحوزته مبلغ مالى "مقلد" - هاتف محمول، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها.

كما نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالبحيرة لقيامه بالا تجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي فى البحيرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة قيام (مالك محل للمصوغات - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية متخذاً من المحل الخاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء خارج السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مسئول حكومي مزيف بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط فنى تكييف - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة حلوان لانتحاله صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية وقدم كارنيه منسوب صدوره لذات الجهة وعُثر بحوزته على طبنجة صوت – مجسم جهاز لاسلكى صغير الحجم - قيد حديدى - كتافة – 3 هواتف محمولة – وحدات تخزين - بطاقات بنكية - كارنيه منسوب صدوره لإحدى الهيئات الدولية - كارنيه تابع لإحدى النقابات "منتهى".

وعثر بداخل مسكنه على (أقراص مخدرة - طلقات نارية - مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال الصفة وحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطى.