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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. محكمة الجنايات تنظر قضية محامي المنيا الثلاثة

نقابة المحامين
نقابة المحامين

تنظر محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، قضية محامي المنيا الثلاثة، المتهمين بالتحريض على القتل.

وكان نقيب المحامين، عبدالحليم علام، أصدر قرارًا بتشكيل هيئة دفاع عن محامي المنيا الثلاثة، والمتهمين بالتحريض على القتل، والحضور معهم أثناء نظر القضية.

وضمت هيئة الدفاع، وفقا للقرار كلًا من الأستاذ محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة، والأستاذ مجدي حافظ، نقيب محامي جنوب القليوبية، والأستاذ محمد خليل نقيب محامي طنطا، والأستاذ وائل ذكرى المحامي.

وكانت محكمة جنايات المنيا أجلت خلال جلستها المنعقدة في العاشر من يونيو الماضي، نظر القضية لجلسة 9 يوليو المقبل لحضور المحامين بشخصهم، قبل أن يتم تعديل رول الجلسات لتنظر يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023.

فيما افتتحت نقابة المحامين الفرعية بشمال القليوبية (بنها)، فعاليات الدورة السادسة لمعهد المحاماة أمس، بحضور حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين ـ مقرر معهد المحاماة، وأعضاء من المجلس الفرعي، والمحاضرين بالمعهد، ولفيف من شيوخ المحامين بالمحافظة.

ورحب عماد شندي، عضو مجلس الفرعية، بجميع الحاضرين، مشددًا على شباب المحامين الملتحقين بدورة المعهد السادسة بالدوام على التواجد والحرص على الحضور.

ويعد المعهد شرط من شروط نقل القيد من الجدول العام إلى الجدول الابتدائي، وفقًا لما هو مقرر في قانون المحاماة.

وتستمر مدة الدراسة في المعهد لمدة 6 أشهر، يدرس فيها المحامين أساسيات وأدوار المحاماة والتعرف على كامل الحقوق والواجبات والالتزامات مما يمكنهم من أداء أدوارهم القانونية على أكمل وجه.

 

محكمة جنايات المنيا جنايات المنيا محامي المنيا الثلاثة التحريض على القتل عبدالحليم علام

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