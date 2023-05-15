حبس عصابة سرقة إطارات السيارات بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر حبس تشكيل عصابة تخصص في ارتكاب جرائم سرقة إطارات السيارات بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية اللازمة.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مواطن يفيد باكتشافه سرقة إطارات سيارته حال توقفها أمام محل سكنه ، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة وجمع المعلومات ، أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعـــة وتحديد مرتكبيها وهم 3 أشخاص .



وبعمل الإجراءات اللازمة تم استهدافهم وأمكن ضبطهـم حال استقلالهم السيارة المشار إليها "قيادة أحدهم" بدائرة القسم وبحوزتهـــم عدد 2 كوريك 4 مفتاح إطارات وأحجار، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالقرار السابق.