أخبار فاتتك|بيراميدز يفقد جهود إبراهيم عادل 6 أسابيع.. ووزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

رسميًا.. بيراميدز يفقد جهود إبراهيم عادل لمدة 6 أسابيع للإصابة

أعلن مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن مدة غياب إبراهيم عادل عن الملاعب عقب إصابته أمام الجيش الرواندي.

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رامى جمال يتعاون مع زوجته ناريمان فى أغنية "ديو" جديدة

انتهى المطرب رامي جمال وزوجته المطربة ناريمان من تسجيل أغنية جديدة على طريقة الـ"ديو" يجمع بينهما من جديد.

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عاجل.. براتب يصل لـ4500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل جديدة للشباب من 21 وحتى 32 سنة، وذلك بإحدى شركات التوكيلات التجارية، وبراتب يتراوح من 3000 إلى 4500 جنيه.

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أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد1 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ينشر "الدستور"، من خلال هذا التقرير، أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تشمل سعر كيلو الفراخ البيضاء، والفراخ البلدي، والفراخ الحمراء، كذلك نوضح سعر البيض اليوم.

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عاجل.. مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة القدس وفى محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية المحتلة.

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خلاف على أغنية فى عرس يمنى يسفر عن مقتل وإصابة 14 شخصًا

تحول عرس يمني في محافظة تعز اليمنية إلى ساحة مواجهات مسلحة، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين.

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بيان من البريميرليج للاعتذار عن خطأ VAR بمباراة توتنهام وليفربول

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" عن القرار الخاطئ الذي ارتكبه حكام تقنية الفيديو VAR في مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير ضمن الجولة السابعة من المسابقة.

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