خلاف على أغنية فى عرس يمنى يسفر عن مقتل وإصابة 14 شخصا

تحول عرس يمني في محافظة تعز اليمنية، إلى ساحة مواجهات مسلحة، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين.

ووفق ما أعلن مركز الإعلام الأمني، التابع لشرطة تعز، فإن الأحداث وقعت تحديدًا في منطقة البعرارة السكنية، وسط تعز، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة، تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين، دون الإشارة إلى أسباب اندلاع تلك المواجهات.

وكشفت مصادر محلية بمدينة تعز، إن "خلافًا نشب بين مسلحين من المعازيم، وآخرين تابعين لقوات محور تعز العسكري الموالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح بسبب إحدى الأغاني المحلية، التي يرفض العسكريون تشغيلها والرقص على أنغامها".

وذكرت المصادر، أن الخلاف تطور بين الجانبين إلى اشتباك بالأيدي، قبل أن يتحول إلى مواجهة مسلحة، وسط الأحياء السكنية المزدحمة، بمدينة تعز، ما أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى، بينهم مدنيون.

والخميس الماضي، قتل شخص وأصيب 6 آخرون في انفجار قنبلة يدوية، كان أحد الأشخاص يعبث بها وسط أحد الأحياء السكنية، غربي مدينة تعز، ما أدى إلى مقتله وإصابة مدنيين.

وتشهد مدينة تعز، التي تخضع أجزاء واسعة منها لسيطرة القوات العسكرية الموالية لحزب الإصلاح اليمني، حالة انفلات أمني كبير، أدى إلى ارتفاع معدلات جرائم القتل والاغتيال والاختطاف، في ظل غياب الإجراءات الأمنية الصارمة.

وذكرت المصادر، أن الخلاف تطور بين الجانبين إلى اشتباك بالأيدي، قبل أن يتحول إلى مواجهة مسلحة، وسط الأحياء السكنية المزدحمة، بمدينة تعز، ما أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى، بينهم مدنيون.

والخميس الماضي، قتل شخص وأصيب 6 آخرون في انفجار قنبلة يدوية، كان أحد الأشخاص يعبث بها وسط أحد الأحياء السكنية، غربي مدينة تعز، ما أدى إلى مقتله وإصابة مدنيين.

وتشهد مدينة تعز، التي تخضع أجزاء واسعة منها لسيطرة القوات العسكرية الموالية لحزب الإصلاح اليمني، حالة انفلات أمني كبير، أدى إلى ارتفاع معدلات جرائم القتل والاغتيال والاختطاف، في ظل غياب الإجراءات الأمنية الصارمة.