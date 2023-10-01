الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربى

مواجهات بين الفلسطينيين
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، السبت، فى مدينة القدس وفى محافظة رام الله والبيرة، بوسط الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة (الرام) فى مدينة القدس (خارج الجدار)، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع ما أسفر عن إصابة عدد من السكان بالاختناق.

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء مُتفرقة من مُحافظة رام الله والبيرة دون أن يبلغ عن إصابات.

وفى مُحافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب مباشرة من القدس، اعتدى مُستوطنون إسرائيليون على فلسطينيين بعد منعهم من الوصول إلى أرضهم وبعد نصبهم الخيام بغرض الاستيلاء عليها. واستخدم المستوطنون رذاذ الفلفل ما أدى إلى إصابات بحروق لدى بعض الذين تعرضوا للاعتداء من الفلسطينيين.

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عاجل.. مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربى

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