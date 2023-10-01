الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيان من البريميرليج للاعتذار عن خطأ الـVAR بمباراة توتنهام وليفربول

إلغاء هدف لويس دياز
إلغاء هدف لويس دياز

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" عن القرار الخاطىء الذي ارتكبه حكام تقنية الفيديو VAR في مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير ضمن الجولة السابعة من المسابقة.

وكانت تقنية الفيديو قد ألغت هدفًا صحيحًا للكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول في شباك توتنهام في المباراة التي انتهت بفوز السبيرز بهدفين مقابل هدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع.

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بيان رابطة البريميرليج

أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بيانًا اعترفت فيه بحدوث خطأ بشري خلال الشوط الأول من مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير.

وأضاف البيان "هدف لويس دياز الذي تم إلغائه في الشوط الأول بداعي التسلل كان قرارًا خاطئًا وكان يستوجب احتساب الهدف مع تدخل تقنية الفيديو VAR".

وتابع البيان "سنقوم بإجراء تقييم كامل بشأن هذا الخطأ ونعد الجميع بأننا سنجري تقييمًا والكشف عن السبب الذي أدى لارتطاب الخطأ بعدم احتساب هدف لويس دياز".

وكان توتنهام قد حقق الفوز بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

تقدم هيونج مين سون لصالح توتنهام هوتسبير في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

وأدرك كودي جاكبو التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 45 من عمر المباراة قبل أن يسجل جويل ماتيب مدافع الريدز الهدف الثاني لصالح توتنهام بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وكلن لويس دياز قد أحرز هدفًا من صناعة محمد صلاح لكن ألغاه الحكم في الدقيقة 34 من زمن المباراة بداعي التسلل.

ويتواجد ليفربول في المركز الرايبع بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما ارتقة توتنهام بعد هذا الفوز إلى المركز الثاني برصيد 17 نقطة خلف السيتي بفارق نقطة واحدة.

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