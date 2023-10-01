رامى جمال يتعاون مع زوجته ناريمان فى أغنية "ديو" جديدة

انتهى المطرب رامي جمال وزوجته المطربة ناريمان، من تسجيل أغنية جديدة على طريقة الـ"ديو" يجمع بينهما من جديد.

وشوق رامي جمال جمهوره صورة تجمعه بزوجته ناريمان من داخل ستوديو، أثناء تسجيل الأغنية وعلق عليها: “قريبا”، فيما نشرت المطربة ناريمان نفس الصورة عبر حسابها الرسمي بموفع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام" وعلقت عليها قائلة: “قلولى متوقعين الأغنية إيه حب ولا دراما”.

رامي جمال وزوجته

وكان رامي جمال تعاون مع زوجته في أغنية بعنوان “مش ملاحظ حاجة” منذ ثلاث سنوات وهي من كلمات الشاعر الغنائي أحمد المالكي، وألحان رامي جمال، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم، وهندسة صوتية هاني محروس وديجيتال ماستر توما وعازف الجيتار مصطفى أصلان.

وتقول كلمات الأغنية: “مش ملاحظ حاجة غريبة إن شكلى احْلَو مثلاً لما سيبتك وإنى مش لايقة إنى أكون فعلا حبيبتك آه صحيح والحياة احلَوّت فى غِيبتك لا ملاحظ إن أنا مرتاح زهقت خناق ملل وجراح كإنك شَر سابنى وراح وقُربك منى هَمّ انّزَاح بنزل وأجى وقت ما أعوز مفيش فى حياتى لَوّيِة بُوز بقيت دلوقتى أقول للناس أنا محظوظ نرجع إيه مش مِلاَحظ إنى بضحك أنت عارف ضحكى ليه ع اللى سابنى وحس فجأة إنى بَحْلَو فى عِينيه إيه اللى جابك ما أنت كنت رميت وراك أنت صح أنا مَستاهِلش أكون معاك ومين قالك طلبت رُجوع ده بُعدك عنى كان راحتى لو أنتى بجد عايزة رجوع وُجودك مش فى مصلحتى نسيتك قافل الموضوع ياريت تتقبلى صراحتى لو أنتى لاحظتى حاجة وشوفتى حاجة بجد عينيك مخدوعين مش مِلاَحظ حاجة غريبة مش مِلاَحظ حاجة غريبة إن صُوتك مش بيعلَى ومش طريقتك هادى جدًا مهما أقولك أو ضايقتك آه صحيح أنت فجأة فضيلي وقتك ؟؟؟ لا مِلاَحظ إن أنا كسبان وحَابِبْ نَفّسِى زى زمان وشَايف عُمرى بالألوان وهادى بجد مش قلقان مَعادش فى يومى أى خِنَاق ومين للهم ده يشتاق فى يوم ما مشيتى قلبى ارتاح وبالى أهو رَاَق”.