قبل قمة الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتفوق على توتنهام في تاريخ المواجهات

ساعات قليلة وتنطلق القمة النارية بين ناديي ليفربول وتوتنهام هوتسبير، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن ضفوفه محمد صلاح، لخوض مواجهة شرسة أمام نظيره توتنهام هوتسبير، في قمة نارية على ملعب "توتنهام"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تاريخ مواجهات ليفربول وتوتنهام

ونرصد لكم تاريخ مواجهات ليفربول وتوتنهام هوتسبير، قبل القمة النارية المرتقبة في بطولة الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 148 في تاريخ مواجهات ليفربول وتوتنهام في جميع المسابقات.

- التقى الفريقان في 147 مباراة من قبل في مختلف المسابقات، حقق خلالهم ليفربول الفوز في 73 مباراة، مقابل 38 انتصارًا، بينما تعادلا في 36 مواجهة.

- خلال هذه المباريات، سجل لاعبو ليفربول 242 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 173 هدفًا من لاعبي توتنهام هوتسبير.

- وعلى صعيد الدوري الإنجليزي، فقد التقى الفريقان في 62 مباراة من قبل، حقق خلالهم ليفربول الفوز في 31 مباراة، مقابل 14 انتصارًا، بينما تعادلا في 17 مواجهة.

- خلال هذه المباريات، سجل لاعبو ليفربول 109 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 73 هدفًا من لاعبي توتنهام هوتسبير.

- وكانت آخر مواجهات جمعت بين الفريقين، كانت في مباراتي الدور الأول والثاني من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الماضي 2022-2023، وانتهت المباراتين بفوز ليفربول.

وشهدت مباراة الدور الأول، فوز على ليفربول بنتيجة 2-1، وسجل محمد صلاح هدفي الريدز.

وتكرر فوز ليفربول في مباراة الدور الثاني بنتيجة 4-3، وسجل محمد صلاح هدفًا واحدًا من الرباعية.

ترتيب ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر برصيد 18 نقطة.

بينما يتواجد فريق توتنهام هوتسبير، تحت قيادة المدرب الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، خلف برايتون صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط.