السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خريطة قوافل "حياة كريمة" الطبية بالبحر الأحمر خلال شهر أكتوبر

حياة كريمة
حياة كريمة

نشرت مديرية الشئون الصحية بـمحافظة البحر الأحمر خريطة القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى ومدن المحافظة، والتي يجري خلالها الكشف الطبي وصرف العلاج، وإجراء التحاليل، وكذلك الأشعة مجانًا، وتصل تلك القوافل شهريًا إلى قرى البحر الأحمرالبعيدة. 
 

خريطة قوافل حياة كريمة بمدن البحر الأحمر 

 

وكشفت خريطة قوافل حياة كريمة الطبية خطة شهر أكتوبر، والتي تنطلق الأربعاء المقبل، من قرية الزعفرانة، التابعة لمدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر، وتستغرق فيها يومي الأربعاء والخميس، الموافقين 4 و5 من شهر أكتوبر، تتجه من الزعفرانة ناحية الجنوب، حيث قرية الحمراوين بمدينة القصير، وتستغرق فيها يومي الجمعة والسبت 6 و7 أكتوبر.

وتتجه بعد ذلك القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة فى عمق الجنوب، حيث قريتي رأس حدربة، وادلديت التابعتين للإدارة الصحية بالشلاتين، وتستقر فيها يومى 9 و8 أكتوبر، لإجراء الكشف الطبى على المواطنين هناك، ثم بعدها مدينة حلايب لمدة يومين، وبعد ذلك قرية أبورماد التابعة لمدينة حلايب.

وتعود القوافل بعد ذلك ناحية الشمال حيث قرى مرسى علم بعد الانتهاء من إجراء الكشف الطبى على أهالى حلايب وأبورماد، حيث تستقر يومى 14 و15 أكتوبر بقرى حماطة والشيخ الشاذلي التابعتين بمرسى علم، ثم مدينة مرسى علم وتحديدًا بمركز صحة الأسرة، هناك أيضًا لمدة يومين.

وتنتهى القوافل الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة من أعمالها خلال أكتوبر المقبل بقرية أم الحويطات التابعة لمدينة سفاجا، يومي 19 و18 أكتوبر، ويتم اجراء الكشف فى التخصصات المختلفة وصرف العلاج واجراء الأشعة والتحاليل مجانًا والتحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر.

من جهته؛ كشف الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر، أن قوافل حياة كريمة الطبية تعمل على توفير الخدمات الطبية اللازمة والمجانية للمواطنين وتقديم الرعاية الكاملة لهم وتقديم العلاج مجانًا، بجانب توفيرها العمليات اللازمة دون أي مصاريف على المواطنين، وذلك ضمن توجيهات وزارة الصحة لخدمة ودعم المواطنين.

البحر الاحمر القوافل العلاجية حياة كريمه قوافل حياة كريمة خطة شهر أكتوبر مرسى علم صحة الاسرة

مواد متعلقة

اليوم.. 21 ألف سائح يصلون الغردقة ومرسى علم

ضمن مبادرة "راجعين نتعلم".. "حياة كريمة" توفّر شنط ومستلزمات للأطفال فى البحر الأحمر

شاب من الغردقة: لن يتمكن أحد من إثناء المصريين عن دعمهم للرئيس السيسى

24 ألف سائح يصلون الغردقة ومرسى علم على متن 121 رحلة طيران

افتتاح منشأتين سياحيتين بمرسى علم

وصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا.. وتصدير 38 ألف طن فوسفات

إقبال كبير على مكاتب الشهر العقاري بالغردقة لدعم ترشح السيسي لولاية جديدة

مصرع وإصابة 16 فى انقلاب ميكروباص بطريق سفاجا قنا

الأكثر قراءة

بعد قليل.. الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"

عاجل.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى المرتبات 2023

رسالة من وزير التعليم للمعلمين والطلاب فى أول أيام العام الدراسى الجديد

حازم عمر يكشف عن أول قرار له إذا أصبح رئيسًا للجمهورية

إدانة مصر الهجومين الإرهابيين فى باكستان تتصدر اهتمامات الصحف

وزير الرى: خطة استراتيجية لتحديث وتأهيل المنشآت المائية بالمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة