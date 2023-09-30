خريطة قوافل "حياة كريمة" الطبية بالبحر الأحمر خلال شهر أكتوبر

نشرت مديرية الشئون الصحية بـمحافظة البحر الأحمر خريطة القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى ومدن المحافظة، والتي يجري خلالها الكشف الطبي وصرف العلاج، وإجراء التحاليل، وكذلك الأشعة مجانًا، وتصل تلك القوافل شهريًا إلى قرى البحر الأحمرالبعيدة.



خريطة قوافل حياة كريمة بمدن البحر الأحمر

وكشفت خريطة قوافل حياة كريمة الطبية خطة شهر أكتوبر، والتي تنطلق الأربعاء المقبل، من قرية الزعفرانة، التابعة لمدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر، وتستغرق فيها يومي الأربعاء والخميس، الموافقين 4 و5 من شهر أكتوبر، تتجه من الزعفرانة ناحية الجنوب، حيث قرية الحمراوين بمدينة القصير، وتستغرق فيها يومي الجمعة والسبت 6 و7 أكتوبر.

وتتجه بعد ذلك القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة فى عمق الجنوب، حيث قريتي رأس حدربة، وادلديت التابعتين للإدارة الصحية بالشلاتين، وتستقر فيها يومى 9 و8 أكتوبر، لإجراء الكشف الطبى على المواطنين هناك، ثم بعدها مدينة حلايب لمدة يومين، وبعد ذلك قرية أبورماد التابعة لمدينة حلايب.

وتعود القوافل بعد ذلك ناحية الشمال حيث قرى مرسى علم بعد الانتهاء من إجراء الكشف الطبى على أهالى حلايب وأبورماد، حيث تستقر يومى 14 و15 أكتوبر بقرى حماطة والشيخ الشاذلي التابعتين بمرسى علم، ثم مدينة مرسى علم وتحديدًا بمركز صحة الأسرة، هناك أيضًا لمدة يومين.

وتنتهى القوافل الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة من أعمالها خلال أكتوبر المقبل بقرية أم الحويطات التابعة لمدينة سفاجا، يومي 19 و18 أكتوبر، ويتم اجراء الكشف فى التخصصات المختلفة وصرف العلاج واجراء الأشعة والتحاليل مجانًا والتحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر.

من جهته؛ كشف الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر، أن قوافل حياة كريمة الطبية تعمل على توفير الخدمات الطبية اللازمة والمجانية للمواطنين وتقديم الرعاية الكاملة لهم وتقديم العلاج مجانًا، بجانب توفيرها العمليات اللازمة دون أي مصاريف على المواطنين، وذلك ضمن توجيهات وزارة الصحة لخدمة ودعم المواطنين.