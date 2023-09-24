"المصريين" ينظم القافلة الطبية المجانية الرابعة في البحر الأحمر (صور)

نظمت أمانة حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر، الأحد، القافلة الطبية المجانية الرابعة لأهالي مدينة الغردقة وجميع المدن المجاورة.

تضمنت القافلة جلسات تخاطب وتنمية المهارات وصعوبات التعلم وأطفال التوحد ومتلازمة داون والإعاقة السمعية والقوقعة والضعف العقلي وفرط الحركة وتشتيت الانتباه ADHD الايكولاليا واللجلجة والعنف واللدغات، إضافة إلى توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة عن كيفية التعامل مع أصحاب هذه الحالات المرضية.

يأتي ذلك تنفيذًا لرؤية حزب ”المصريين“ برئاسة المستشار حسين أبو العطا، من أجل نشر ثقافة التعاون المجتمعي ومشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطن، واستمرارًا لحملات الحزب في الشارع المصري والاستماع إلى نداء المواطنين، إيمانًا منه بدوره الهام والفاعل بضرورة التواجد والتلاحم معهم، ومن ثم توجيهات هاني عبد السميع، أمين عام حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر.

قافلة طبية مجانية

وقال هاني عبد السميع، إن تنفيذ القافلة الطبية المجانية الرابعة يأتي في إطار سعي حزب ”المصريين“ باستمرار مد يد العون إلى مواطني محافظة البحر الأحمر، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فضلًا عن التزام الحزب بدوره المجتمعي تجاه المواطنين الذين يُعدوا المحرك الأساسي لجميع المبادرات السابقة والقادمة التي تتم في محافظة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن هناك مساعي كثيرة من الحزب وأهل الخير من أجل تقديم المزيد إلى الخدمات إلى شعب البحر الأحمر.

أضاف أمين عام حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر أن القافلة الطبية المجانية الرابعة قدمت خدماتها بمدينة الغردقة والمدن المجاورة وجرى توقيع الكشف على جميع الحالات التي تواجدت داخل مقر حزب ”المصريين“ بمدينة الغردقة حيث تمركز القافلة الطبية، وذلك من خلال الجلسات الفردية تحت قيادة الدكتورة نسمة فهمي، والدكتورة سومة عبد النبي، والدكتورة رشا عبد الله مسلم.

القوافل السابقة

وأشار إلى أن القافلة الطبية الرابعة تأتي امتدادًا للقوافل السابقة وضمن خطة فعاليات الحزب بالبحر الأحمر خلال شهر سبتمبر الجاري، وفي إطار السياسة التي ينتهجها الحزب لدعم الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة المصرية وتلبية لاحتياجات المواطنين والتخفيف عنهم، موجهًا في ختام حديثه الشكر إلى جميع أعضاء أمانة الغردقة على التنظيم الجيد للقافلة وعلى رأسهم جيهان أحمد شوقي، أمين عام مساعد لشئون التنظيم، وإخلاص مهران، أمين العضوية.