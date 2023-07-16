لمتابعة "100 يوم صحة".. مدير مستشفيات البحر الأحمر يتفقد مستشفى سفاجا المركزى

أجرى الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، جولة تفقدية لمتابعة أعمال حملة مبادرة "100 يوم صحة"، حيث تفقد مستشفى سفاجا المركزي والوحدة الصحية بسفاجا ومستشفى القصير، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لكل المنشآت الصحية، وخاصة المستشفيات للتأكد من انتظام سير العمل والوقوف على جاهزية واستعدادات المستشفيات للعمل بأعلى كفاءة، والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة تفقد أقسام المستشفى المختلفة، حيث قام بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، واطمأن على حالة المرضى وتابع دفاتر التسجيل الخاصة بالمرضى، والمرور على قسم العناية والمرور على الحالات وقسم الحضانات وأشاد بأداء الأطباء والتمريض.

وشدد عادل على توافر الأكسجين وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والمخزون الاستراتيجي منها، والتقى بعض المرضى، وتعرف منهم عن رأيهم في مدى جودة الخدمات الطبية كما شدد على الالتزام بكل وسائل مكافحة العدوى وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، مؤكدًا توفير كل الدعم لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة وتطويع كل الإمكانيات لتحقيق أفضل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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