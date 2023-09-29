الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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علي معلول لـ"كابيتانو مصر": لن أعمل بالتدريب بعد الاعتزال

علي معلول لـكابيتانو
علي معلول لـ"كابيتانو مصر

حل نجم النادي الأهلي، التونسي علي معلول، ضيفًا علي الحلقة السادسة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون".

وروى “معلول” تفاصيل مشاركته في كأس العالم مع منتخب بلاده.

وكشف “معلول” أنه بعد اتخاذ قرار الاعتزال سيعمل في مجال الإدارة، ويبتعد عن مجال التدريب، مُشيرًا إلى أنه قد يتجه إلى التحليل الرياضي عبر القنوات الفضائية.

 

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كابيتانو مصر فضائية أون على معلول

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