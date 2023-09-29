علي معلول لـ"كابيتانو مصر": لن أعمل بالتدريب بعد الاعتزال

حل نجم النادي الأهلي، التونسي علي معلول، ضيفًا علي الحلقة السادسة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون".

وروى “معلول” تفاصيل مشاركته في كأس العالم مع منتخب بلاده.

وكشف “معلول” أنه بعد اتخاذ قرار الاعتزال سيعمل في مجال الإدارة، ويبتعد عن مجال التدريب، مُشيرًا إلى أنه قد يتجه إلى التحليل الرياضي عبر القنوات الفضائية.

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