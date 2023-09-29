ناصر هدية: توافد المواطنون على مكاتب التوثيق لتأييد الرئيس السيسي "مشهد مُفرح"

عبر النائب ناصر هدية، عضو مجلس النواب عن حزب “مستقبل وطن”، عن سعادته بتوافد آلاف المواطنين في مختلف المحافظات لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلا عن حرص أعضاء البرلمان على توقيع استمارات دعم وتأييد الرئيس.

ووصف “هدية” ما يحدث بأنه "مشهد مفرح" ويعبر عن تقدير شعبي ونيابي لما حققه الرئيس السيسي من إنجازات وتواصل عمله وجهده في مختلف المجالات.

وأوضح هدية، أن مصر شهدت إنجازات كبيرة في عهد الرئيس السيسي في جميع المجالات، سواء البنية التحتية والطرق وبناء الإنسان، وتطوير العشوائيات، والقضاء علي فيروس سي، والمبادرات الصحية والحماية الاجتماعية وبناء المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من الإنجازات وهو ما يتطلب استمرار الرئيس السيسي ومواصلة قيادته للوطن.

وناشد نائب الصعيد، المصريين أن يشاركوا بكثافة والإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: الرئيس السيسي رجل أفعال، وخلال المرحلة المقبلة سيحصد المصريون ثمار المشروعات القومية كلها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي حقق طفرة غير مسبوقة وإنجازات تتطلب عصور لتحقيقها تحققت فى سنوات، كما أن الإنجازات طالت مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد حددت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة، فمن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية 9 نوفمبر 2023.

و آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه يوم 15 نوفمبر.

وتنشر التنازلات بالجريدة الرسمية، وبصحيفتي الأخبار والجمهورية 2023.

كما تتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم 29 نوفمبر 2023.