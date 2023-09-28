الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لليوم الثالث.. استمرار توافد أهالي الغربية على الشهر العقاري لتوثيق التوكيلات الرئاسية

توكيلات الرئاسة
توكيلات الرئاسة

استمر مواطنو الغربية، في التوافد على مكاتب الشهر العقاري المخصصة والمحددة لـ توثيق التوكيلات الرئاسية في محافظة الغربية، لليوم الثالث على التوالي.

وشهدت مكاتب التوثيق النموذجي (الشهر العقاري) في مراكز الغربية ازدحامًا كبيرًا، وحضر المواطنون من مختلف الأعمار والطبقات الاجتماعية للتوثيق وتقديم التوكيلات الرئاسية، حيث عبّر المواطنون عن دعمهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، وترشحه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب عدد من المواطنين عن اعتزازهم بالإنجازات التي حققتها الحكومة في فترة رئاسة السيسي، مثل تنمية البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة وتحقيق الاستقرار الأمني، وأكدوا أن دعمهم للرئيس يأتي نتيجة التحسينات التي شهدوها في حياتهم اليومية وثقتهم في قدرته على قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل.

استقبال التوكيلات الرئاسية

وتواصل مكاتب الشهر العقاري في محافظة الغربية استقبال التوكيلات الرئاسية من المواطنين الذين يرغبون في تقديم دعمهم وتأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

وشهدت عملية توثيق التوكيلات الرئاسية إقبالًا كبيرًا، وذلك في إطار التفاعل الواسع الذي تشهده الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يعكس إرادة المواطنين وتصميمهم على المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية والمساهمة في اختيار القائد الذي يمثلهم ويحقق تطلعاتهم.

وأعرب مسؤولو مكاتب الشهر العقاري في الغربية عن سعادتهم بالإقبال الكبير الذي شهدوه في الأيام الأخيرة، مشيرين إلى أنهم يعملون بجد لتسهيل عملية توثيق التوكيلات وتلبية احتياجات المواطنين. 

الغربية الشهر العقاري التوكيلات الرئاسية عبدالفتاح السيسي رئاسة

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