الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توافد المواطنين لتوثيق التوكيلات الرئاسية في مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الغربية

توكيلات الرئاسة
توكيلات الرئاسة

شهدت مكاتب الشهر العقاري المخصصة والمحددة لـ توثيق التوكيلات الرئاسية في محافظة الغربية، إقبالًا كبيرًا لليوم الثاني على التوالي، حيث حضر المواطنون لتوثيق التوكيلات الخاصة بدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشهدت مكاتب التوثيق النموذجي (الشهر العقاري) في ثمانية مراكز بمحافظة الغربية ازدحامًا كبيرًا، حيث حضر المواطنون من مختلف الأعمار والطبقات الاجتماعية للتوثيق وتقديم التوكيلات الرئاسية. 

وسادت أجواء احتفالية في المكاتب، حيث عبر المواطنون عن دعمهم الكامل للرئيس السيسي واحترامهم لقراره بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

تعبيرًا عن تأييدهم للرئيس السيسي، طالب المواطنون بمواصلة حكمه لمصر، مشيرين إلى أهمية استمراره في السلطة لتحقيق المزيد من التقدم والانحسار على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وعبر الحاضرون عن رغبتهم في استمرار الإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسته وتعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد.

وفي هذا السياق، أعرب عدد من المواطنين عن اعتزازهم بالإنجازات التي حققتها الحكومة المصرية في فترة رئاسة السيسي، مثل تنمية البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة وتحقيق الاستقرار الأمني. 

وأكدوا أن دعمهم للرئيس يأتي نتيجة للتحسينات التي شهدوها في حياتهم اليومية وثقتهم في قدرته على قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل.

يأتي هذا الحضور الكبير لتوثيق التوكيلات الرئاسية في إطار التفاعل الواسع الذي تشهده الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يعكس إرادة المواطنين وتصميمهم على المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية والمساهمة في اختيار القائد الذي يمثله ويحقق تطلعاته، وتعد هذه المشاركة الواسعة إشارة قوية للدعم الشعبي للرئيس السيسي وثقة المواطنين في قدرته على قيادة البلاد في المرحلة المقبلة.

وأعرب مسؤولون في مكاتب الشهر العقاري بالغربية، عن سعادتهم بالإقبال الكبير الذي شهدوه في الأيام الأخيرة، مشيرين إلى أنهم يعملون بجد لتسهيل عملية توثيق التوكيلات وتلبية احتياجات المواطنين. 

وأكدوا أن هذا النشاط الحالي يشهد تنظيمًا محكمًا وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لتسهيل عملية التوثيق، بما في ذلك زيادة عدد الموظفين وتخصيص مساحات إضافية لاستيعاب الزوار.

وتواصل مكاتب الشهر العقاري في محافظة الغربية استقبال التوكيلات الرئاسية من المواطنين الذين يرغبون في تقديم دعمهم وتأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويعكس هذا الإقبال الكبير إرادة المواطنين في المشاركة الفعالة في صنع مستقبل مصر وتعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد.

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