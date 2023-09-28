الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن" بالجيزة تواصل حملة "وكلتك.. كمل مسيرتك" لجمع توكيلات دعم الرئيس السيسى

حزب حماة الوطن بالجيزة
حزب حماة الوطن بالجيزة

أعلن مصطفى جعفر سالمان أمين التنظيم في حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، إن أمانة الجيزة تواصل لليوم الثاني على التوالي حملة "وكلتك.. كمل مسيرتك" لجمع  توكيلات دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

توكيلات المواطنين

وأوضح سالمان، خلال تصريحات صحفية، أن قيادت الحزب بالجيزة برئاسة النائب نافع عبدالهادي أمين عام الحزب بالمحافظة وكيل لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب ومساعديه حريصون على متابعة سير اجراء عمل التوكيلات للمواطنين بمقرات الشهر العقاري بجميع مراكز المحافظة، لافتا إلي أن هناك حرصا كبيرا لدي المواطنين بتأييد الرئيس السيسي فى الانتخابات المقبلة لدعم مسيرة البناء والتنمية.

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المشاركة بإنتخابات الرئاسة

ودعا أمين التنظيم في حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، جموع المواطنين الذين لهم حق التصويت، الحرص على المشاركة فى انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكدا أن انتخابات الرئاسة تعد جزء مهما فى بنا العملية الديمقراطية والوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وأشار مصطفى جعفر سالمان إلى أن أمانة الجيزة بحزب حماة الوطن تتابع بشكل مكثف لتنظيم جميع الطرق؛ لتسهيل عملية جمع التوكيلات من المواطنين أمام مكاتب الشهر العقارى لتحرير التوكيلات.

دور مقرات الحزب بالانتخابات

وكان قد قال مصطفى جعفر سالمان أمين التنظيم في حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، إن حزب حماة الوطن في محافظة الجيزة بقيادة النائب نافع عبدالهادي أمين عام المحافظة ووكيل لجنة الشكاوى والمقترحات، سيدعم بكل قوة على أرض الواقع تأييد ترشيح الرئيس الرئيس السيسي فور إعلان الإجراءات الرسمية وجار التجهيز لذلك.

وأضاف سالمان، خلال تصريحات صحفية، أن جميع الوحدات ومقرات حزب حماة الوطن بالجيزة جاهزة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وعمل التوكيلات اللازمة، مناشدًا أهالي محافظة الجيزة بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حفاظًا على النجاحات غير المسبوقة وعدم التقصير في حق بلدهم.

وحث أمين التنظيم بحزب حماة الوطن في محافظة الجيزة، المواطنين بالتوجه إلى مكاتب الشهر العقاري لعمل التوكيلات، ودعم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه من إنجازات وبناء للدولة الحديثة.

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