أمين حماة الوطن ببنى سويف: المصريون يطالبون السيسى باستكمال مسيرة التنمية

قال حسن جعفر أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة بني سويف أن أبناء بني سويف يعبرون عن امتنانهم لما تم على أرض مصر من إنجازات ومشروعات بمختلف البلاد سواء طرق أو بنية تحتية أو جامعات أو مدن عمرانية جديدة وغيرها خلال الفترة الماضية بالاصطفاف أمام مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيلات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء في مصر الحديثة.

وأشار حسن جعفر إلى أن حزب حماة الوطن ببني سويف يقوم بمساندة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات المقبلة بحشد أعضاء الحزب والمصريين المخلصين للمساهمة والاشتراك في مهرجان الحب والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة.

توثيق التوكيلات

وأشاد حسن جعفر بأمانات المراكز والمدن والوحدات الحزبية على مجهودهم وتنظيمهم للمواطنين في عمل التوكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودعا أمين حماة الوطن ببني سويف المواطنين الراغبين في توثيق توكيلات تأييد لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بالتوجه إلى مقار مكاتب التوثيق المكلفة بذلك وهي أماكنها كالتالي: مركز ناصر شارع جمال عبد الناصر بجوار بنك مصر، مركز ببا مساكن الري بجوار شادر الفاكهة- بندر ببا، مركز سمسطا- مساكن الوحدة المحلية- حي الفالوجا- بندر سمسطا، ضواحي بني سويف حي الرمد بجوار مديرية المساحة، مركز الفشن شارع البحر الأعظم الفشن.

وكان توافد أعضاء مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، على قاعة البهو الفرعوني للمجلس لتوقيع استمارات تزكية ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، نائب رئيس حماة الوطن، أن الحزب من أول الأحزاب التي أعلنت عدم الدفع بمرشح للحزب، وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء.

وأشار إلى أن الرئيس قدم تضحيات لأبناء الوطن منذ انحيازه للإرادة الشعبية في 30 يونيو وتحمله كافة المخاطر والتحديات، ومنذ توليه المسئولية في 2014 تحققت إنجازات على أرض الواقع.

وتابع العوضي: المشروعات القومية موجودة تشمل كل محافظات مصر وليس محافظات بعينها، مشيرا إلى الاهتمام الرئاسي بمبادرة حياة كريمة.