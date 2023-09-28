ننشر لكم رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، حيث يبحث الكثير من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية 2023-2024، عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، وتصدرت الكلمات البحثية خلال الساعات القليلة الماضية.

نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

وفي هذا الإطار، كشف مكتب تنسيق القبول في الجامعات عن فتح باب تسجيل طلبات التحويل بين الكليات والمعاهد المتاحة لهم ضمن مرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، بدءًا من يوم الاثنين الماضي الموافق 25 سبتمبر 2023.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

وفي هذا السياق، أعلن مكتب تنسيق القبول في الجامعات أنه يمكن للطلاب الراغبين في تسجيل طلب التحويل بين الكليات والمعاهد المتاحة في تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/.

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

وفي سياق متصل، يستطيع طلاب وطالبات الدبلومات الفنية 2023، الحصول علي نتيجة تقليل الاغتراب من خلال إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/.

الخطوة الثانية: اختيار خدمات تنسيق الشهادات الفنية.

الخطوة الثالثة: الضغط على اختيار خدمة تقليل اغتراب.

الخطوة الرابعة: اختيار نوع الشهادة الحاصل عليها.

الخطوة الخامسة: إدخال رقم الدخول.

الخطوة السادسة: إدخال الرقم السري.

الخطوة السابعة: إدخال الرقم التأكيدي.

الخطوة الثامنة: الضغط على اختيار قائمة جديدة.

الخطوة التاسعة: الضغط على اختيار تقليل الاغتراب.

الخطوة العاشرة: إدخال الكلية أو المعهد الذي ترغب في الالتحاق به.

الخطوة الحادي عشر: إدخال الرقم القومي.

الخطوة ثاني عشر: كتابة الرقم السري.

الخطوة الثالث عشر: كتابة الرقم التأكيدي.

وأخيرًا: الضغط على تسجيل.

شروط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

وفي هذا الصدد، نعرض لكم شروط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية، طبقًا التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

الشرط الأول: تتضمن أيضًا التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

الشرط الثاني: يجب على الطالب الذى يقدم على التحويل أن يلتزم بقواعد التوزيع الجغرافي.

الشرط الثالث: يستطيع الطالب أن يقوم بالتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

الشرط الرابع: أتاح موقع التنسيق الإلكتروني التحويل لمرة واحدة.

الشرط الخامس: بالنسبة للتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، فإنه يتم التقديم أيضًا عن طريق موقع التنسيق الالكتروني، فضلًا عن عدم إمكانية التحويل الورقي.