أعلنت جامعة الأزهر عن نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023، للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بها من خلال الموقع الإلكتروني على أن يبدأ تسكين المدينة الجامعية جامعة الأزهر المرحلة الأول بداية من 30 سبتمبر الجاري.

ويعرض “الدستور” خطوات الاستعلام عن نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023 والأوراق المطلوبة.

نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023

ويستطيع الطلاب المتقدمون للالتحاق بـ المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023، الاستعلام عنها بعد أن صدق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على موعد بدء التسكين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم السبت المقبل الموافق 30 سبتمبر.

ويستطيع الطلاب الدخول إلى موقع المدن الجامعية جامعة الأزهر من الرابط التالي.. https://azu.edu.eg/CityResult

وإدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.

وإدخال الرمز التأكيدي الذي يظهر أمامك.

والضغط على أيقونة الاستعلام.

ويتم عرض نتيجة القبول في المدينة الجامعية، وذلك على النحو التالي: تم قبول التسكين بالمدن الجامعية: في هذه الحالة، يجب على الطالب التوجه إلى المدينة الجامعية المراد التسكين بها لدفع مصروفات الفصل الدراسي الأول ، ثم العودة إلى الرابط السابق و إدخال الرقم القومي لطباعة ملف التسكين وهي كالتالي:

وجاء جدول تسكين كليات جامعة الازهر كالتالي:

المستندات المطلوبة لتسكين الطلاب بالمدن الجامعية

حدد الأزهر الشريف المستندات المطلوبة لتسكين الطلاب المقبولين بالمدن الجامعية ، وهي شهادة المعهد الأزهري، سداد المصروفات من خلال خدمة فوري على الرقم 6451، طبع ملفات التسكين والاستمارات عبر موقع إعلان النتيجة، استمارة ضمان مختومة بختم النسر من أحد موظفي الحكومة، 2 صورة من بطاقة الرقم القومي لكل من "الطالب - ولي الأمر - الضامن"، 5 صور شخصية حديثة 4 في 6 بخلفية بيضاء، شهادة الحصول على لقاح فيروس كورونا، الحالات الخاصة "تقرير طبي معتمد من الإدارة الطبية".