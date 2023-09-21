الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المنشاوي: 13 مليون جنيه تكلفة تطوير المدينة الجامعية بأسيوط

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم؛ جولة تفقدية داخل الوحدة السكنية (ب) بقطاع المدن الجامعية؛ للوقوف على آخر مستجدات أعمال الصيانة، والإحلال والتجديد داخل المبنى؛ وذلك استعداداً لاستقبال الطلاب المقبولين للسكن بالمدينة الجامعية؛ خلال العام الدراسي الجديد “2023- 2024”.

رافق رئيس جامعة أسيوط، خلال جولته، الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والأستاذ محمود عنتر مدير عام المدن الجامعية، وعدد من القيادات بالجامعة.


المنشاوي: جناح طلاب ذوي الإعاقة بالمدينة الجامعية يتكون من 19 غرفة


وأوضح رئيس جامعة أسيوط؛ إن وحدة التسكين (ب) خضعت لعملية إحلال وتجديد كاملة؛ لكافة المرافق والخدمات، بتكلفة إجمالية لأعمال التطوير؛ بلغت نحو ١٣ مليون جنيه، تضمنت أعمال التطوير والتجديد الخاصة بجناح طلاب ذوي الإعاقة في الطابق الأرضي، والذي يتكون من ( ١٩ ) غرفة، من بينها ( ١٤) غرفة؛ تم تجهيزها؛ من خلال عمل ( رامب) ؛لمرور  الطلاب، والأوفيس، ودورات المياه، إلى جانب غرف؛ الإدارة، والأمن.

كما تفقد رئيس جامعة أسيوط،  خلال الجولة غرف تسكين الطلاب؛ للتأكد من جاهزيتها بكافة الاحتياجات اللازمة؛ لاستقبال الطلاب، والتي تشمل: تجديدها بعدد من الأسرّة، والطاولات، والمقاعد، وخزانات الملابس، إلي جانب؛ متابعة أعمال التطوير والصيانة داخل القاعات، والمطبخ، ودورات المياه، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة جامعية داعمة؛ للاستذكار ، والتفوق العلمي؛ من خلال تقديم خدمات ذات جودة متميزة، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد المولى، أن جميع أعمال التطوير، والتجميل بالحرم الجامعي، وكذلك أعمال الصيانة، وتجهيزات المدن الجامعية؛ سيتم الانتهاء منها قبل بدء الدراسة؛ لاستقبال الطلاب ، وتسكينهم.

وفي ختام الجولة، وجّه الدكتور المنشاوي؛ بمتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية للطلاب؛ للالتزام بقواعد وآداب الإقامة بالمدينة الجامعية، والمحافظة على محتويات الحجرات، والحرص على نظافتها التامة، وكذلك تجنب الإهمال، وإحداث التلفيات ، مع التأكيد على الحفاظ على المظهر الجمالي لجميع المباني.

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الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط بقطاع المدن الجامعية اعمال الصيانة والإحلال والتجديد داخل المبنى لاستقبال الطلاب المقبولين للسكن جناح طلاب ذوي الإعاقة

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