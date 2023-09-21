"المنشاوى" يتفقد أعمال تطوير نادى جامعة أسيوط

قام الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس؛ بزيارة تفقدية لنادي الجامعة؛ لمتابعة أعمال التطوير والتجديد، وذلك في إطار الاهتمام بمنشآت الجامعة، وتحديث بنيتها الأساسية.

واصطحب رئيس جامعة أسيوط، خلال جولته، الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، وكان في استقبالهم الدكتور عمرو سيد سكرتير عام نادي جامعة أسيوط، والأستاذ محمد جابر مدير عام النادي، والمهندس شاهر محمود شكري منسق حدائق الجامعة، وبمشاركة لفيف من السادة العاملين بالنادي.

وتفقد “المنشاوي” أعمال تطوير النادي، والتي شملت تقوية الإضاءة، وإضافة بعض النباتات، وأشجار الزينة؛ لحين الانتهاء من الديكورات التجميلية كاملةً، إلى جانب تجديد بعض المنشآت بالنادي، وإعادة صيانتها، موجهاً بالعمل بجدٍ وفاعلية؛ لاستكمال أعمال التطوير على نحو يليق بمستوى الخدمات المقدمة من الجامعة ؛ لكافة المترددين على الجامعة.

المنشاوي: تجديدات مرحلية للنادي وتطوير المسجد والمحلات التجارية ومكتبة وحديقة الأطفال

وأكد “المنشاوي” حرص الجامعة على تنفيذ بعض التجديدات المرحلية لنادي الجامعة؛ حتى يؤدي النادي دوره على الوجه الأمثل؛ لخدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مضيفا أن التجديدات تتضمن: تطوير المسجد، والمحلات التجارية، ومكتبة، وحديقة الأطفال، وذلك في إطار تطوير منشآت الجامعة، وتحديث بنيتها التحتية.

جولة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

جولة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط