الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يستعرض أنشطة الفريق التنفيذي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أنشطة تشكيل الفريق التنفيذي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي يهدف إلى دعم أهداف القطاع، وتحقيق رسالته، وتفعيل دور الجامعة التوعوي، والمجتمعي، والتنموي، مع توسيع نشاط الجامعة، ليشمل مجالات جديدة، ومناحي حياتية متعددة؛ تتناغم مع إستراتيجية الدولة المصرية.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على القيام بمسؤولياتها الوطنية تجاه مجتمعها المحيط؛ بوصفها أقدم وأعرق جامعات صعيد مصر، والوجه القبلي، وهو الدور الذي جعلها منارة التنوير والثقافة، وقاطرة التنمية في الصعيد.

تعاون مشترك مع جامعة الوادي الجديد

ووجَّه بضرورة تكاتف جهود كل قطاعات وكليات الجامعة؛ من أجل دعم استراتيجية الدولة المصرية الهادفة إلى النهوض بمحافظات الوجه القبلي، وتحسين الخدمات للمواطنين، وتحقيق ركائز التنمية المستدامة في ضوء خطة مصر 2030، ويأتي في مقدمتها؛ تحديد أطر التعاون مع جامعة الوادي الجديد؛ لتطوير الخدمات المقدمة بتلك المحافظة، وتحقيق التنمية المنشودة لها؛ وذلك في إطار اتفاقية التعاون الإقليمي، والمبرمة بين الجامعتين.

وفي مستهل الاجتماع، أوضح  الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و رئيس الفريق، الهدف من تشكيل الفريق؛ والذي يأتي وفقاً لتوجهات الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، ويضم في عضويته؛ عددًا من المهتمين من أعضاء هيئة التدريس، والإداريين؛ في اطار دور الجامعة المجتمعي.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ إلى حرص القطاع على التركيز على عقد أنشطة متنوعة تلبي الاحتياجات المتغيرة بالمجتمع، وتعمل على إثراء ثقافة الرأي العام، وتعمل على تعزيز الوعي، وتصحيح المفاهيم المجتمعية، والصحية المغلوطة.

وأضاف أن الاجتماع، استعرض رؤى وأفكار أعضاء الفريق التنفيذي لدور وأنشطة القطاع في الفترة المقبلة؛ كل في تخصصه، وتقسيم مجالات عمل الفريق، إلى جانب مجالات العمل الأخرى، والمستهدفة من خلال الفريق، والتي تتضمن: التواصل المجتمعي، والمجالات الرياضية، والتوعية، والتنموية، والاستثمارية، والإعلامية.

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الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة دعم إستراتيجية الدولة المصرية تحسين الخدمات للمواطنين الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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