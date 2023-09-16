جامعة أسيوط تحذر من التعامل مع كيانات غير معتمدة

أعلنت جامعة أسيوط، أنها غير متعاقدة نهائيًا مع أي شركة أو أكاديمية خاصة لتسويق أو تنفيذ برامج التدريب المهني للعام الجامعي (2023/ 2024).

وحذَّرت جامعة أسيوط من التعامل نهائيًا مع الأكاديميات أو الشركات الخاصة؛ لتسويق أو تنفيذ برامج التدريب المهني، كما أنه لا يوجد أي مقرات لهذه الشركات أو الأكاديميات داخل الجامعة، وبصفة نهائية.

يأتي ذلك تطبيقًا لقرار مجلس الجامعة بجلسته رقم (٦٩٩) بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠١٩؛ بشأن "القواعد المنظمة بعقد دورات متخصصة بالجامعة"، وقرار مجلس الجامعة بجلسته رقم (٧١٤) بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠؛ بشأن "التزام جميع المراكز داخل الجامعة التي تعمل في مجال التدريب بقواعد مجلس الجامعة؛ بشأن ضوابط التدريب، وتصدر شهادتها؛ من خلال مركز تسويق الخدمات الجامعية؛ بعد التأكد من استيفاء جميع القواعد اللازمة".

جامعة أسيوط مؤسسة تعليمية عريقة

وشدد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، على أن الجامعة مؤسسة تعليمية عريقة لها سمعتها الأكاديمية، ولا تتعامل مع الجهات غير المعلومة أو المعتمدة، وأن هناك بعض الجهات قد تستغل اسم الجامعة؛ لإعطاء أنشطتها مشروعية.

وأهاب الدكتور المنشاوي، بالطلاب وأولياء الأمور، بحظر التعامل نهائيًا مع هذه الشركات أو الأكاديميات غير المعتمدة؛ حفاظاً على مستقبل أبنائنا الراغبين في التدريب المهني.