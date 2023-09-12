رئيس جامعة أسيوط يبحث أنشطة معسكر ريادة الأعمال والتوظيف والشركات الطلابية الناشئة

اجتمع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، مع الدكتور عبد الرحمن حيدر المشرف العام على نادي ريادة الأعمال، والدكتور حمدي زيدان مدير النادي، والدكتور علاء فرح منسق النادي لمكتب رئيس الجامعة؛ وذلك لاستعراض التقرير الخاص بأنشطة معسكر ريادة الأعمال والتوظيف، والشركات الطلابية الناشئة Startups Spark 2023م، المنعقد خلال شهري يوليو وأغسطس.



ووجه رئيس جامعة أسيوط، في هذا الصدد بمواصلة العمل على تعزيز أنشطة وخدمات المعسكر للارتقاء بقدرات الطلاب، والخريحين وسد الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، لافتا إلى أن نادي ريادة الأعمال يعد منصة حقيقية لتشجيع وتطوير روح المبادرة والابتكار بين طلاب الجامعة، مشيرا إلى أن المعسكر يأتي في ضوء تنفيذ استراتيجية الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الرابع، وأن المعسكر يستهدف تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لنجاحهم كرواد أعمال، لديهم أساسيات بدء المشروعات وتطوير خططهم والبحث عن مصادر التمويل وتسويق منتجاتهم أو خدماتهم مما ينعكس على الاقتصاد المصري.



معسكر ريادة الأعمال يستهدف جلسات معرفية وتدريبات عملية تغطي الأهداف الرئيسية



ومن جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن حيدر، إن المعسكر التدريبي شمل جلسات معرفية تدريبات عملية تغطي الأهداف الرئيسية للمعسكر وشملت مخرجات المعسكر من تدريب أكثر من ٣٢٠ متدرباً من خلال ٥٢ جلسة تدريب، و١٨ ورشة عمل، قام بها ٤٢ مدرباً معتمداً.



هذا بالاضافة إلى توفير أكثر من ٣٥٠ فرصة عمل من خلال ملتقى التوظيف بالمعسكر، وكذلك أكثر من ٣٠٠ فرصة تدريب متقدم كما تم تقديم ٢٨ فكرة لشركات طلابية ناشئة، واحتضان أفضل ١٠ أفكار منها داخل حاضنة أعمال "بداية" بالجامعة.



وصرح المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة الدكتورة رحاب الداخلي، أن نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط قام بتوجيه الشكر للدكتور أحمد المنشاوي لرعايته للنادي ولجهوده المتميزة والحثيثة في دعم وتطوير النادي، وتقديرا وعرفانا بالجهود التي قام بها رئيس الجامعة؛ لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع شباب جامعة أسيوط على تحويل أفكارهم إلى حقائق؛ مما أسهَم في زخْرَفَة فُرص استثنائية للطلاب؛ لتنمية مهاراتهم، وتحقيق نجاحات في مجال ريادة الأعمال.