الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تنسيق معهد فني صناعي 2024.. موعد إعلان نتائج تنسيق الدبلومات الفنية

التنسيق
التنسيق

زاد البحث عن تنسيق معهد فني صناعي 2024 قبيل الإعلان عن نتائج تنسيق طلاب الدبلومات الفنية المختلفة (الصناعة، التجارة، الزراعة، التمريض، …) ونظاميها التعليمة الـ (3-5) سنوات حيث انتهت فترة تسجيل رغبات الطلاب يوم الأربعاء الماضي الموافق 20 سبتمبر 2023 عبر الموقع الرسمي للتنسيق.

تنسيق معهد فني صناعي 2024

يحدد مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق معهد فني صناعي 2024 والحد الأدني للقبول في المعاهد والجامعات وفقا لحسابات إحصائية للمقارنة بين الأماكن الشاغرة في الكليات والمعاهد المختلفة وعدد الطلاب الحاصلين على شهادة دبلوم الصنايع الفني والشرائح الخاصة بالمحاميع التي خصل عليها الطلاب في كافة محافظات الجمهورية وإليكم توقعات التنسيق لطلاب الدبلومات الصناعية وفقا للعام الماضي:-

  • الحد الأدني للقبول في معهد فني صحي إمبابة  96.57%.
  • الحد الأدني للقبول في معهد العالي للهندسة بجامعة 6 أكتوبر 96.57%.
  • الحد الأدني للقبول في المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا  96.57%.
  • الحد الأدني للقبول في المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر  96.57%.
  • الحد الأدني للقبول في كلية التربية بجامعة حلوان 96.50%.
  • الحد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيل  96.40 %.
  • الحد الأدني للقبول في المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 96.28%.
  • الحد الأدني للقبول في المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 96.50%.
  • الحد الأدني للقبول في المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية 93.50%.
  • الحد الأدني للقبول في المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 93.45%.
  • الحد الأدني للقبول في المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات 93.45%.

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موعد إعلان نتائج تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024

أكدت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي البحث العلمي أن موعد إعلان نتائج تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 خلال الساعات المقبلة حتى يعرف كل طالب اسم الكلية التي تم ترشيحه إليها وفقا لضوابط مجلس الجامعات المصرية حيث تم تحديد نسبة 10 % من المقاعد في الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية وفقا للعام الماضي حيث تتحكم اجتياز اختبارات القدرات في ترشيح بعض الطلاب للكليات المتاحة له.

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