رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري

أعلنت وزارة التعليم العالي عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري وكذلك باقي التخصصات في نظام 3 سنوات، و 5 سنوات.

ويستطيع طلاب الدبلومات الفنية الاستعلام عنها من خلال زيارة موقع التنسيق الإلكتروني والذي تعرضه الدستور في التقريرالتالي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري ووفرتها عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ولكي يستطيع طلاب الدبلومات الفنية بنظامي 3، 5 سنوات الإطلاع على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من خلال زيارة موقع التنسيق الإلكتروني واتباع الخطوات التالية:

الضغط على رابط موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx

اضغط على خدمات تنسيق الشهادات الفنية

اختر نتائج الحاصلين على الشهادات الفنية (الان نتائج التنسيق)

اختر مصدر الشهادة سواء «صناعيى – تجاري – زراعي – فندقي »، وهنا اختر تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري .



اكتب رقم الدخول الذي تسلمته ، والرقم السري والرقم التأكيدي، واضغط على عرض النتيجة فتظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري .

خطوات تسجيل الرغبات للمتخلفين الدبلومات الفنية

يتيح موقع التنسيق الإلكتروني حتى الآن تسجيل الرغبات المتخلفين الدبلومات الفنية، وذلك من خلال زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من الرابط السابق، إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إلى الحساب الحالي، إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

اختيار التخصصات المراد الالتحاق بها، ترتيب الرغبات حسب الأولوية، تأكيد تسجيل الرغبات.

ووفق بيان المجلس الأعلى للجامعات، يبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2024 في الجامعات المصرية يوم السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا، حيث ينتهى الفصل الدراسي في الخميس 4 يناير 2024. وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2023-2024 يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.