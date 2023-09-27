الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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موعد ظهور نتيجة المعادلة كلية تجارة 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعات

كلية التجارة
كلية التجارة

نتيجه المعادلة بكلية تجارة 2023 من ضمن الموضوعات التي ارتفعت معدلات البحث عنها خلال الساعات الماضية، عبر محرك “جوجل” من قبل الطلاب وأولياء الأمور بأنحاء الجمهورية للحصول على نتيجه المعادلة كلية تجارة 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم على الجامعات.

نتيجة المعادلة كلية تجارة 2023

وتزامناً مع اهتمام الكثير من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتيجه المعادلة كلية تجارة 2023، يرصد “الدستور” في السطور التالية التفاصيل والمعلومات الكاملة حول نتيجه المعادلة كلية تجارة 2023، والأوراق المطلوبة للتقديم على الجامعات 2023.

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لطلاب الثانوية العامة.. تنسيق كلية تجارة 2023 علمى علوم

تفاصيل نتيجه المعادلة كلية تجارة 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم على الجامعات

مع تساؤلات الطلاب عن نتيجه المعادلة كلية تجارة 2023، من المقرر أن تعلن نتيجة معادلة كلية تجارة 2023 في جامعة الإسكندرية خلال يومي الأحد أو الإثنين المقبلين.

وتظهر نتيجة معادلة كلية تجارة 2023 لباقي الجامعات خلال الأسبوع المقبل، وبحد أقصى يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، من أجل الالتحاق بالكلية وتقديم الأوراق المطلوبة.

ويتعرف الطلاب على نتيجة معادلة كليه تجارة 2023 من خلال الموقع الرسمي الخاص بنتيجة المعادلة.

شروط معادلة كلية التجارة

1 - أن يكون الطالب حاصلاً على مجموع 70% فأكثر.
2 - تعقد الاختبارات في كليات التجارة بجامعة القاهرة والإسكندرية وطنطا والزقازيق وأسيوط، لخريجي أعوام 2021 و2022 و2023.
3 - يتم الاختبار في مواد الرياضيات واللغة الأولى سواء كانت لغة إنجليزية أو فرنسية طبقا لطبيعة دراسة الطالب والجغرافيا واللغة الثانية سواء كانت فرنسية أو إنجليزية.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الجامعات 2023

إليكم تفاصيل الأوراق المطلوبة للتقديم على الجامعات 2023 في السطور التالية:

1 - شهادة الميلاد الخاصة بالطالب.
2 - صورة من بطاقة الشخصية للطالب.
3 - بطاقة الترشيح والتي تطبع إلكترونياً من موقع التنسيق ويكون مسجلا بها الجامعة التي تم وضعها للطالب.
4 - البطاقة الصحية والتي تستخرج من المستشفات العامة.

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