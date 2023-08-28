لطلاب الثانوية العامة.. تنسيق كلية تجارة 2023 علمى علوم

تنسيق كلية تجارة 2023 علمي علوم من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية .

"الدستور" تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

تنسيق كلية تجارة 2023

أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني بشكل رسمي عن الحدود الدنيا للقبول بالجامعات، كما أعلن من خلال ذلك عن الحدود الدنيا للقبول بكلية التجارة جميع الجامعات على مستوى الجمهورية لشعبة علمي علوم والتي جاءت كالتالي.

تنسيق كلية تجارة 2023 علمي علوم

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تنسيق كلية تجارة 2023 علمي علوم في كل الجامعات تحدد بالدرجات الآتية كحد أدنى للقبول بها:

تجارة المنصورة 303.5

تجارة الزقازيق 301.5

تجارة كفر الشيخ 300.5

تجارة القاهرة 293

تجارة دمياط 292

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 291.5

تجارة و إدارة أعمال حلوان 291

تجارة الإسكندرية 291

تجارة دمنهور 289.5

تجارة طنطا 289

تجارة عين شمس 288

تجارة سوهاج 288

تجارة بنها 287.5

تجارة بني سويف 287.5

تجارة المنوفية بشبين الكوم 287

تجارة بور سعيد 287

تجارة جنوب الوادي 287

تجارة أسيوط 285

تجارة أسوان 284.5

تجارة السويس 284

تجارة العريش 283.6

تجارة مدينة السادات 283

تنسيق كلية تجارة 2023 انتساب

وجاء تنسيق كلية تجارة 2023 انتساب للقبول في الكلية بالجامعات المختلفة في العام الدراسي 2023 كالآتي

تجارة انتساب موجه المنصورة 281.5

تجارة انتساب موجه الزقازيق 281

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 280.5

تجارة انتساب موجه القاهرة 280

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 279.5

تجارة انتساب موجه عين شمس 278

تجارة انتساب موجه دمنهور 278

تجارة انتساب موجه دمياط 277.5

تجارة انتساب موجه طنطا 277

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 277

تجارة انتساب موجه بنها 276.5

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 275.5

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 275

تجارة انتساب موجه بور سعيد 274.5

تجارة انتساب موجه السويس 274

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 273.5

تجارة انتساب موجه أسيوط 273.5

تجارة انتساب موجه بني سويف 273.5

تجارة انتساب موجه أسوان 273.

تجارة انتساب موجه العريش 273

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 272.5

تجارة انتساب موجه سوهاج 272