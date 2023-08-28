لطلاب الثانوية العامة.. تنسيق كلية تجارة 2023 علمى علوم
تنسيق كلية تجارة 2023 علمي علوم من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية .
"الدستور" تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.
تنسيق كلية تجارة 2023
أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني بشكل رسمي عن الحدود الدنيا للقبول بالجامعات، كما أعلن من خلال ذلك عن الحدود الدنيا للقبول بكلية التجارة جميع الجامعات على مستوى الجمهورية لشعبة علمي علوم والتي جاءت كالتالي.
تنسيق كلية تجارة 2023 علمي علوم
وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تنسيق كلية تجارة 2023 علمي علوم في كل الجامعات تحدد بالدرجات الآتية كحد أدنى للقبول بها:
تجارة المنصورة 303.5
تجارة الزقازيق 301.5
تجارة كفر الشيخ 300.5
تجارة القاهرة 293
تجارة دمياط 292
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 291.5
تجارة و إدارة أعمال حلوان 291
تجارة الإسكندرية 291
تجارة دمنهور 289.5
تجارة طنطا 289
تجارة عين شمس 288
تجارة سوهاج 288
تجارة بنها 287.5
تجارة بني سويف 287.5
تجارة المنوفية بشبين الكوم 287
تجارة بور سعيد 287
تجارة جنوب الوادي 287
تجارة أسيوط 285
تجارة أسوان 284.5
تجارة السويس 284
تجارة العريش 283.6
تجارة مدينة السادات 283
تنسيق كلية تجارة 2023 انتساب
وجاء تنسيق كلية تجارة 2023 انتساب للقبول في الكلية بالجامعات المختلفة في العام الدراسي 2023 كالآتي
تجارة انتساب موجه المنصورة 281.5
تجارة انتساب موجه الزقازيق 281
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 280.5
تجارة انتساب موجه القاهرة 280
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 279.5
تجارة انتساب موجه عين شمس 278
تجارة انتساب موجه دمنهور 278
تجارة انتساب موجه دمياط 277.5
تجارة انتساب موجه طنطا 277
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 277
تجارة انتساب موجه بنها 276.5
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 275.5
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 275
تجارة انتساب موجه بور سعيد 274.5
تجارة انتساب موجه السويس 274
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 273.5
تجارة انتساب موجه أسيوط 273.5
تجارة انتساب موجه بني سويف 273.5
تجارة انتساب موجه أسوان 273.
تجارة انتساب موجه العريش 273
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 272.5
تجارة انتساب موجه سوهاج 272