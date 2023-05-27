عميد كلية "تجارة طنطا": حملت طفلة ابنة طالبة ماجستير مهني تقديرا لدور المرأة

تفقد الدكتور هاني الشامي عميد كلية التجارة جامعة طنطا، امتحانات الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية دور يونيو ٢٠٢٣ بكلية التجارة جامعة طنطا، اليوم السبت، رافقه خلال الجولة الدكتور ياسر الجرف وكيل الكلية لشئون لدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح خاطر المنسق الأكاديمي لبرنامج الدراسات العليا المهنية.



اطمأن عميد الكلية خلال جولته على سير العملية الامتحانية وتطبيق تعليمات الامتحانات التي شددت عليها الجامعة بدون أية معوقات أو شكاوى، متمنيًا لجميع الدارسين النجاح والتفوق.

وأكد الدكتور هانى الشامى، أنه أثناء مروره على الامتحانات اليوم لاحظ وجود طفلة صغيرة تبلغ من العمر5 شهور خارج اللجنة مع سيدة ،مشيرا فى تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إلى أنه قام بالاستفسار فعرفت أن والدتها تقوم بالامتحان داخل اللجان ماجستير مهنى فقمت بحمل الطفلة حتى انتهاء الامتحان عرفانا وتقديرا للمرأة المصرية التى تصر على مواصلة دراستها.

