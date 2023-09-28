استعدادات الجامعات لبدء العام الدراسى الجديد 2023 /2024

ينطلق العام الدراسي الجديد بالجامعات والمعاهد المصرية 2023 /2024، يوم السبت، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استعداد كافة الجامعات لاستقبال العام الدراسي الجديد والطلاب الجدد في السنة الأولي وكذلك الطلاب القدامى.

ووجه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بضرورة استعداد كافة الجامعات لبدء العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وتوفير كل الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي

كما وجه الوزير بالتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، كما وجه بسرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ لضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات.

كما وجه الوزير بجاهزية كافة المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة للطلاب، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ /٢٠٢٣.

ووجه الوزير أيضًا بوضع الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية؛ لدورها الفعال في تنمية مهارات الطلاب في كافة المجالات، وتنمية الفهم لدى الطلاب بالتحديات المعاصرة التي تواجه الوطن، فضلًا عن تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات، وكذلك الاهتمام بعقد الندوات الثقافية وورش العمل التي تستهدف تنمية الوعي القومي لدى الطلاب ومحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة، والموروثات المجتمعية الأصيلة للشعب المصري، وكذلك تعاون الجامعات مع مركز رعاية الموهوبين والنوابغ بالوزارة

وفي هذا الإطار يرصد الدستور استعداد الجامعات لبدء العام الدراسي الجديد 2023 /2024

استعدادات جامعة القاهرة لبدء العام الدراسي

ففي جامعة القاهرة قال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة أنهت جميع الترتيبات اللازمة لانطلاق وانتظام العملية التعليمية والدراسة بالعام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة لمباني الجامعة والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات، وتوفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية.

وأكد الدكتور الخشت، توفير كافة احتياجات وإمكانات العملية التعليمية، وعناصر الجودة التي تتطلبها من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية، مُشددًا على ضرورة انتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، بما يضمن سير العملية التعليمية على الوجه الأكمل.

استعدادات جامعة عين شمس لبدء العام الدراسي الجديد

وفي جامعة عين شمس أكد الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لخدمة شئون البيئة والمجتمع، أن الجامعة جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث انتهت من كافة أعمال المبانى والمنشآت الموجودة بالكليات من قاعات المحاضرات والمعامل، وكذلك علي العيادات الطبية الموجودة بكل كلية لتكون على أتم استعداد لتقديم الخدمات الطبية للطلاب.

وأكدت نائب رئيس جامعة عين شمس الانتهاء من وضع جداول المحاضرات بمختلف الكليات وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس وإعلانها للطلاب، كما تم تجهيز المدن الجامعية وإصلاح وترميم اللازم فيها لاستقبال الطلاب المغتربين.

استعدادات جامعة حلوان لبدء العام الدراسي الجديد

وأعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن استعدادات شاملة لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد 2023/ 2024. وأكد الدكتور قنديل أن الجامعة تقوم بتحسين بنيتها التحتية وتقوم بتطوير مناهجها التعليمية بهدف توفير بيئة تعليمية مثالية للطلاب.

وأضاف قنديل أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب في الجامعة من تدابير صحية، مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات المعمول بها لمكافحة انتشار الأمراض.

وأكد رئيس الجامعة جاهزية جامعة حلوان لاستقبال الطلاب وتقديم تعليم عالي الجودة في العام الجامعي الجديد، داعيًا الطلاب الجدد إلى الاستفادة القصوى من الفرص التعليمية والثقافية المتاحة في الجامعة.