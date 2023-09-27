مجلس جامعة الإسكندرية: الانتهاء من استعدادات العام الدراسي الجديد

وجَّه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عمداء الكليات، خلال اجتماع مجلس الجامعة، الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الجامعي الجديد 2023/2024، والمقرر انطلاقه مع بداية الأسبوع المقبل، والتأكيد على جاهزية الكليات لانتظام الدراسة والعملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، وتواجد أعضاء هيئة التدريس، وإعلان الجداول الدراسية، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات.

ووجَّه بمتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وتوفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية.

عقد اللقاءات الطلابية

ووجَّه رئيس الجامعة، بضرورة الحرص على حسن استقبال الطلاب وعقد اللقاءات الطلابية لتعريفهم بطبيعة الحياة الجامعية ودمجهم في الأنشطة الطلابية لصقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم، ورفع وعي الطلاب بثقافة العمل التطوعي والمجتمعي، وقيم الانتماء والولاء وقبول الآخر، وتدريب الطلاب على المهارات الحياتية المختلفة.

إقامة الفعاليات لتنمية الوعي

وهنَّأ رئيس الجامعة المجلس بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، والذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، لافتاً إلى قيام كليات الجامعة بالاحتفال لمدة أسبوع كامل بهذه المناسبة وإقامة فعاليات مختلفة، لتنمية الوعي والحس الوطني لدى الطلاب، وتعريفهم بالملحمة التاريخية التي خاضها الآباء والأجداد لتغيير مجرى التاريخ، والتضحيات والبطولات التى قام بها جيش مصر العظيم والجنود المصريين من أجل الحفاظ على الأرض وعودة الحق وإعلاء قيمة الوطن.

تشغيل مباني الكليات بالطاقة الشمسية

واستعدادًا للمشاركة فى التصنيف الأخضر العالمى للجامعات GreenMetric World University Ranking، أكد رئيس الجامعة على عمداء الكليات إعداد حصر للمباني العامة بالكليات لإعادة تأهيلها وتشغيلها بالطاقة الشمسية، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية وفي إطار مشروعى MAIA-TAQA ، SOLE الممولين من الاتحاد الأوروبى بهدف استهلاك طاقة نظيفة ومنخفضة التكاليف.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية للطفولة المبكرة) وبين مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة النيل الأهلية، ومذكرة التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية السياحة والفنادق) وجامعة توريبا- لاتفيا، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة جورجيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجال ريادة الأعمال والتبادل الطلابى وتقديم برامج الدعم اللازمة لاحتضان الشركات الناشئة.

ووافق المجلس على قبول الإهداءات المقدمة من شركة Keysight الأمريكية عبارة عن مجموعة أجهزة لصالح معمل الإلكترونيات بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة قيمتها حوالي ٢ مليون جنيه، وقبول الإهداءات المقدمة من مؤسسة هوريزن سوليدلريتى وهى عبارة عن أجهزة خاصة بتجهيز معمل الفاب لاب بكلية الهندسة قيمتها حوالي مليون وثمانمائة ألف جنيه.

ووافق المجلس على 13 ترقية عضو هيئة تدريس، 5 إلى وظيفة أستاذ، و8 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 24 مدرس، ومنح 32 درجة دكتوراه و63درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.