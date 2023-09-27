"همسة حسام" بعد تكريمها من الرئيس السيسى: "أعطانى ثقة بالنفس وشعرت بأننى مطمئنة"

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، الطلاب المتفوقين داخل استاد هيئة قناة السويس ضمن احتفالية يوم تفوق الجامعات المصرية.

وأعربت "همسة حسام" طالبة بجامعة حلوان كلية تربية موسيقية وإحدى المكرّمات من الرئيس السيسي عن سعادتها بالتكريم، مشيرة إلى أنها حتى الآن لا تستطيع وصف شعورها وفرحتها.

همسة: كانت لدى رهبة كبيرة ولكن شعرت بفخر عندما صعدت إلى المسرح

وأضافت، فى تصريح خاص لـ"الدستور": أنا كنت بحاول أستوعب لحد دلوقتى إحساسي تجاه الموضوع، وكانت لدى رهبة كبيرة، ولكن شعرت بفخر عندما صعدت إلى المسرح، وهنا اكتسبت ثقة كبيرة.

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وتابعت: «بمجرد أننى سلمت على الرئيس شعرت بأنه شخص طيب وجعلنى مطمئنة".

وكان قد توسط الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صورة تذكارية مع أوائل الخريجين، ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، في استاد قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

وتضمن الحفل مسيرة خريجي الجامعات المصرية، وأعقبها تكريم الرئيس السيسي الأوائل من مختلف الجامعات والتخصصات، وانتهت بصورة تذكارية، ليصبح بذلك تخرجًا رسميًا لدفعة 2023 من طلبة الجامعات.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خروج بعض الأبطال الرياضيين إلى الخارج، قائلًا: "محتاجين تبذلوا مجهود أكبر، الجهد اللي بتعملوه مبيتمش تسويقه بشكل كويس، لأن ده جهد كل قطاعات الدولة ومحل دعم واهتمام".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر: "أفكار إدارة مراكز الشباب والنوادي لا قبل لنا بها، ولازم تشوفوا صيغة مالية أخرى علشان تتعاملوا بيها مع الموضوع، وتقدروا في رفع كفاءة 4 آلاف مركز شباب، وبدأنا بيه، لو المراكز دي مش هتغطي إنفاقها هترجع مرة تاني، والدولة مش هتقدر كل شوية تدخل تعمل تكلفة مالية ضخمة جدًا لهذا العدد لاستعادة كفاءتها مرة تانية".