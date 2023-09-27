برلماني: الرئيس السيسي حريص على تطوير التعليم الصناعي

شارك عصام دياب، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية ولجنة الصناعة، في احتفالية يوم تفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أقيمت أمس الثلاثاء، في استاد هيئة قناة السويس، وأعلن خلالها تخرج دفعة 2023 للجامعات المصرية.

وأكد دياب، في تصريحات صحفية، أن الرئيس السيسي، يولي اهتمامًا خاصًا بالتعليم الفني، مُقدّرًا دوره في صناعة الاقتصاد وازدهاره.

التوسع في المدارس التكنولوجية

كما أشار عضو لجنة الصناعة بالنواب، إلى أن مصر تتبنى استراتيجية واضحة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، وذلك كنموذج ناجح للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة، خاصةً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره يمثل أحد العناصر الأساسية لعملية الصناعة والتنمية، إلى جانب المهن الحرفية.

وأضاف أنه بفضل المدارس التكنولوجية تغيرت الصورة الذهنية وتزايد عدد مدارس التعليم الفني.

العلم يبني المجتمعات

كما أكد دياب، أن العلم يبني المجتمعات القوية المتماسكة المكتفية ذاتيًا المعتمدة على نفسها في تعليم أبنائها للحصول على جيلٍ متعلمٍ واعٍ مثقفٍ يستطيع التقدم بالمجتمع اقتصاديًا وصناعيًا وحضاريًا.

واختتم عضو لجنة الصناعة بالنواب، أن العلم جزءًا من حضارة المجتمع وهي الوسيلة الوحيدة للتغلب على المشاكل التي تواجه المجتمع على الصعيد الاجتماعي والبيئي والطبيعي.